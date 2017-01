Il Segreto / Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Candela muore dopo aver dato alla luce il suo bambino?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TRISTE EPILOGO PER I SANTACRUZ? - Giungono brutte notizie dalle puntate spagnole de Il Segreto che molto presto potrebbero confermare l'uscita di scena di un altro personaggio molto amato. Già sapete che Candela da qualche settimana lotta tra la vita e la morte, trovandosi in coma a causa delle complicazioni della sua gravidanza. Per il momento sia la sua sorte che quella del bambino sembra essere appesa ad un filo ma la situazione nei prossimi giorni potrebbe subire una svolta del tutto inaspettata. Le prime anticipazioni in arrivo dalla Spagna segnalano infatti che giungerà il momento del parto e che, quando il bambino verrà finalmente alla luce, le condizioni di Candela e del neonato appariranno disperate. Nulla potrà Severo che sarà costretto a tornare alla Miel Amarga con la peggiore delle notizie, informando Carmelo che né la moglie né il figlio ce l'hanno fatta. Sarà questa l'uscita di scena della dolce pasticcera? La speranza è che la questione possa riservare grandi sorprese, anche se purtroppo i miracoli a Il Segreto non accadono spesso.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 21 GENNAIO: SEVERO SI ALLEA CON I MELLA - Il Segreto non conosce pausa e torna anche oggi pomeriggio su Canale 5 dopo l'episodio del sabato di Amici di Maria De Filippi. Sarà una puntata caratterizzata dai nuovi intrighi di Donna Francisca nei confronti della famiglia Mella, che la ricca signora cercherà di mettere in cattiva luce nei confronti di Severo. Sarà dunque spiegato il motivo della visita della Montenegro alla Quinta Miel ma Santacruz non sembrerà disposto ad assecondare la sua richiesta, convinto che la donna nasconda di nuovo qualcosa di poco chiaro. Per questo non sentirà ragioni precisando di avere già preso accordi con i nuovi proprietari del Jaral che gli consegneranno i raccolti di grano come accordato in precedenza con Bosco e Aurora. Dunque la matrona non riuscirà a creare problemi economici ai suoi nuovi rivali, ma a questo punto quale sarà la sua prossima mossa per allontanare per sempre i nuovi compaesani?

