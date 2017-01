Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo / Ascolti flop, cambi di programmazione improvvisi e dialoghi trash: tutte le gaffe (oggi, 21 gennaio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: TRA TRASH E ASCOLTI FLOP, TUTTE LE GAFFE DELLA SERIE (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo continua a non convincere i telespettatori: la serie televisiva che anni fa fu una vera e propria innovazione non convince l'opinione pubblica e, soprattutto, non fa niente per farla convincere del contrario. Ultima gaffe - ma non meno importante - è stato l'improvviso cambio di programmazione: Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo, sarebbe dovuto andare in onda il 20 gennaio ma è stato improvvisamente spostato al 19, probabilmente per il fatto che Un passo dal cielo 4, la serie televisiva con Daniele Liotti, era stata spostata al venerdì per consentire allo speciale di Porta a Porta sulla valanga in Abruzzo di andare in onda. Gli spettatori sono rimasti molto delusi dal fatto di non essere stati avvertiti, dato che hanno vissuto questa cosa come una mancanza di rispetto nei loro confronti. Come se non bastasse, gli ascolti sono un vero e proprio flop e si abbassano sempre di più a ogni puntata.

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: TRA TRASH E ASCOLTI FLOP, TUTTE LE GAFFE DELLA SERIE (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Insomma, Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo sta deludendo tantissimo i suoi vecchi fan: nonostante nomi importanti come quello di Giuliana De Sio (unica a essere rimasta del vecchio cast) e la grande Claudia Cardinale, non convince i telespettatori ma, soprattutto, non riesce a restituire alla fiction quell'anima innovativa e controcorrente che aveva ormai quindici anni fa. Considerata a tratti un po' volgare e trash, Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo sembra una brutta rivisitazione della serie passata con i grandi Gabriel Garko e Virna Lisi. Forse a volte le vecchie glorie toccherebbe lasciarle stare, senza cercare di andare a ricreare un successo antico che non funziona più come una volta. Anni fa Il bello delle donne era l'avanguardia dei telefilm all'italiana, mentre oggi abbiamo di fronte una pallida imitazione, neanche troppo riuscita, di quelli che erano gli scottanti temi del passato. Non basta l'allarme terrorismo con cui si confronta claudia Cardinale con il suo personaggio: a volte, per fare una serie al passo con i tempi, ci vogliono altri strumenti.

