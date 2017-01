In viaggio con papà/ Il film con Alberto Sordi e Carlo Verdone in onda su Iris

IN VIAGGIO CON PAPÀ, IL FILM IN ONDA SU IRIS: IL CAST (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - In prima serata su Iris viene trasmessa la commedia italiana In viaggio con papà. Un film del 1982 diretto ed interpretato dal grande Alberto Sordi, icona del cinema italiano, assieme ad un quasi esordiente Carlo Verdone, da molti considerato il suo erede artistico. Le musiche soni di Piero Piccioni e nel cast figurano tanti altri artisti molto noti come Giuliana Calandra, Edi Angelillo, Tiziana Pini, Angelo Infanti e Ugo Bologna. La durata è di 118 minuti.

IN VIAGGIO CON PAPÀ, IL FILM IN ONDA SU IRIS: LA TRAMA (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Armando Ferretti, ricco imprenditore romano dal carattere cinico e arrogante, e il giovane figlio Cristiano, un ragazzo appassionato di temi importanti come l'ecologia e la tutela del nostro pianeta, hanno un rapporto piuttosto particolare. Cristiano, tornato in famiglia con le intenzioni di riannodare i rapporti paterni, intende ricongiungersi con il suo ricco genitore che non vede da alcuni anni. Lentamente per Armando la figura di questo figlio ritrovato diventa quasi ingombrante, tanto che cercherà in tutti i modi di liberarsene perché intenzionato a raggiungere la sua giovane amante Federica in Liguria. Cristiano, invece, rivela al padre di essere diretto in Corsica, località dove si sono recati un gruppo di suoi amici ambientalisti, fanatici Adoratori del Sole, e la sua fidanzata Carmela. Armando intuisce che forse è meglio tutelare questo suo giovane figlio dalle idee un po' confuse sulla vita e sul sesso, e si rende dunque disponibile ad accompagnarlo in lungo viaggio in cui, entrambi, metteranno a confronto i rispettivi caratteri. Durante il percorso Cristiano incontra anche sua madre, Rita Canegatti, che nel frattempo si è rifatta una vita con uno scrittore dalle dubbie capacità artistiche e con cui ha dilapidato parte dei soldi di famiglia. Prima di giungere in Corsica, Armando si accorge che suo figlio non è ancora pronto per l'ingresso in società, non ha ancora acquisito quel carattere cinico e arrogante che potrebbe servirgli nella vita e negli affari. Durante il viaggio i due decidono di separarsi: Cristiano raggiunge Carmela, mentre Armando incontra finalmente Federica, ma il rapporto tra lui e la sua nuova fiamma finisce a causa degli atteggiamenti egoistici di lei. Per questo motivo Armando decide di lasciarla per ritornare dal figlio. La giovane, però, incontra proprio Cristiano, che nel frattempo ha scoperto i tradimenti di Carmela con un altro uomo, e i due hanno una notte di sesso. Il film prosegue e alterna gag e momenti drammatici, fino al ricongiungimento finale tra padre e figlio. Quando Armando scopre che suo figlio ha avuto un'avventura proprio con la sua ex amante, per nulla deluso, si ritiene addirittura soddisfatto. Infine i due scoprono che è nata tra loro una sorta di complicità che potrà permettergli di guardare in modo positivo al futuro.

