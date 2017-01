Inga Lindstrom - Estate sull’isola / Il film con Anne Brendler e Kai Scheve in onda su La5. La trama e il cast (Oggi, 21 gennaio)

INGA LINDSTROM - ESTATE SULL’ISOLA, IL FILM IN ONDA SU LA5: IL CAST (OGGI, 21 GENNAIO 2017) – La prima serata di La5 offre ai propri telespettatori un nuovo appuntamento con un’affascinante storia d’amore. Infatti, è in programmazione il film sentimentale – romantico Inga Lindstrom - Estate sull’isola ( Inselsommer). Una pellicola realizzata nel 2005 in Germania esclusivamente per la televisione per una durata di poco inferiore all’ora e mezza. La regia è di Karola Meeder e nel cast sono Anne Brendler,Kai Scheve, Gerlinde Locker e Julia Krombach.

INGA LINDSTROM - ESTATE SULL’ISOLA, IL FILM IN ONDA SU LA5: LA TRAMA (OGGI, 21 GENNAIO 2017) – Protagonista del film è una donna di nome Katarina Fredholm (Anne Brendler), che insieme a sua figlia parte alla volta di Stoccolma per far fronte ad un’importante questione di eredità. Infatti a Stoccolma, nei pressi di una bellissima isoletta che si trova a largo della costa svedese, vive una prozia di Katarina, la signora Augusta (Gerlinde Locker). Arrivati sulla splendida isoletta Katarina viene a sapere che il prozio aveva in quel posto un locale e che ora toccherebbe a lei portare avanti. Seppure la loro doveva essere una breve visita, Katarina decide almeno per un po’ di stabilirsi sull’isola per gestire il locale con la speranza e l’ambizioso obiettivo di riportarlo allo splendore ed al successo di alcuni anni prima. Mentre la donna è presa dalle mille difficoltà che seguono alla gestione e all’organizzazione del locale, fa la conoscenza di un uomo di nome Sven (Kai Scheve). Si tratta di un affascinante e bellissimo ragazzo nonché l’unico erede della più importante azienda che produce e commercializza caffè. Tra i due l’alchimia è immediata tant’è che lo stesso Sven rimane subito colpito non solo dalla meravigliosa e naturale bellezza di Katarina ma anche e soprattutto di come sta provando a far risplendere il vecchio bar appartenuto a suo zio. Man mano che i giorni passano, la loro conoscenza si fa sempre più approfondita con Sven che inizia a prendere in seria considerazione l’idea di voler passare sempre più tempo con Katarina. Tuttavia seppur il loro amore e la loro passione sembra indiscutibile, inizia ad avere i primi problemi quando deve confrontarsi con la madre di Sven. La vita sentimentale di Katarina e dello stesso Sven a questo punto sembra essere arrivata ad un punto cruciale.

