Isola dei famosi 2017 / Concorrenti e anticipazioni: Samantha De Grenet e Giulio Base i nuovi naufraghi! (oggi, 21 gennaio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, SAMANTHA DE GRENET NAUFRAGA UFFICIALE (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Il suo nome era sussurrato da qualche giorno, ma ormai è ufficiale: Samantha De Grenet è una delle nuove naufraghe all'Isola dei famosi 2017. La showgirl e conduttrice andrà all'Honduras con gli altri membri del cast e il 30 gennaio la vedremo alle prese con la dura vita di chi non ha nulla ed è costretto a cedere al gioco della natura. "E ufficiale! Amici miei parto per l'isola...non sarà facile ma spero di non deludervi. Seguitemi,sostenetemi se vi va ma soprattutto non smettete di dimostrarmi il vostro affetto. Vi voglio bene! #isola #samisola #samanthadegrenet #ilovebimbo", ha scritto su Facebook per annunciare la sua partenza. Samantha De Grenet non si vedeva sul piccolo schermo ormai da qualche anno e, come altri personaggi del calibro di Marco Columbro, questa potrebbe essere la sua occasione di rivalsa professionale dopo tanto tempo che è stata assente dal mondo dello spettacolo.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, GIULIO BASE NUOVO NAUFRAGO (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Un altro dei concorrenti a l'Isola dei famosi 2017 è Giulio Base, regista e attore italiano con alle spalle anni di carriera. Giulio Base è stato legato ad Anna Falchi ed è sempre stato presente al cinema e in televisione sia dietro sia davanti la telecamera. Giulio Base sta rispondendo praticamente a tutte le persone che, in questo momento, lo stanno contattando sui social per avere notizie della sua partecipazione all'Isola dei famosi 2017, cosa che ha suscitato molta simpatia nell'opinione pubblica, che sembra avere già un suo concorrente preferito nel programma condotto da Alessia Marcuzzi. Giulio Base andrà alle Honduras insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Massimo Ceccherini, Marco Columbro e tanti altri, e i suoi fan sono curiosi di sapere come se la caverà l'attore e regista nella difficile vita che dovrà condurre all'isola, lontano da ogni confort e dalla civiltà.

