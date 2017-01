JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 3 / Anticipazioni puntata 21 gennaio 2017: concorrenti, Nicolò e Gaia supereranno il Pressure Test?

JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 GENNAIO 2017: EPISODIO 5 - Le sfide culinarie dedicate ai più piccoli non si fermano sul piccolo schermo di TV8: stasera, sabato 21 gennaio 2017, il canale manderà in onda il quinto e il sesto episodio di Junior MasterChef Italia 3. Alessandro Borghese, Bruno Barbieri e Gennaro Esposito saranno pronti a tornare in scena come componenti della giuria, consigliando e spronando tutti i piccoli aspiranti chef in gara. La settimana scorsa la coppia peggiore all'Invention Test - prova che ha visto come protagonista la cucina giapponese - è stata quella composta da Nicolò e Gaia. I due però, non sono stati eliminati, ma inviati direttamente al Pressure Test: di conseguenza, non parteciperanno alla prova a squadre del prime time odierno. Pronti a tornare in scena, rigorosamente divisi in due brigate, ci saranno invece Aisha, Beatrice, Camilla, Francesco, Guglielmo, Hansika, Lorenzo, Matteo, Rodolfo e Stefania. I piccoli protagonisti di Junior MasterChef Italia, questa volta, dovranno vedersela con la pasticceria, cucinando dolci per ben 20 pasticceri, aiutati da Loretta Fanella, assegnata alla squadra blu, e Ilaria Ferrè, assegnata invece alla squadra rossa. La squadra che otterrà il risultato peggiore dovrà infine affrontare il Pressure Test, tra tagli di verdura e Concasse di pomodori. Chi saranno i prossimi due eliminati della terza edizione di Junior MasterChef?

JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 GENNAIO 2017: EPISODIO 6 - Il sesto episodio di Junior MasterChef Italia si apre con una nuova Mystery Box, che metterà alla prova tutti i giovani concorrenti con diversi tipi di filetto: al termine, saranno quattro gli aspiranti i cui piatti verranno decretati tra i migliori. Per l'Invention Test a seguire, invece, il tema saranno gli ingredienti preferiti degli chef che compongono la giuria, dunque chef Esposito, chef Borghese e chef Barbieri. Come se la caveranno mettendosi nei panni dei loro maestri? E chi saranno i nuovi eliminati di Junior MasterChef Italia 3? La sfida continua…

