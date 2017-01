LA RUA, LA BAND TORNA NELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI PER SUONARE "TUTTA LA VITA QUESTA VITA" (AMICI, 21 GENNAIO 2017) - I La Rua ad Amici: la band, che si è fatta notare nel corso della scorsa edizione, sarà ospite del programma di Maria De Filippi oggi. Il gruppo presenterà "Tutta la vita questa vita", singolo con cui hanno provato ad accedere alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Senza successo, perché il brano dei La Rua non è stato accettato e, quindi, non verrà suonato sul palco dell'Ariston. La bocciatura è stata una grande delusione per la band, il cui brano però è stato scelto come inter-sigla del DopoFestival condotto da Nicola Savino e la Gialappa's Band. Il singolo, che è attualmente in rotazione in radio, sta raccogliendo tantissimo successo e non sorprende, ad esempio, che i La Rua siano stati accolti da seimila persone per il concerto del 31 dicembre a San Benedetto. Prosegue l'ascesa della carriera di questo gruppo innovativo, che il 25 gennaio sarà al Quirinetta di Roma e il giorno successivo alla Salumeria della Musica di Milano.

LA RUA, LA BAND TORNA NELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI PER SUONARE "TUTTA LA VITA QUESTA VITA" (AMICI, 21 GENNAIO 2017). CARRIERA IN ASCESA - I La Rua hanno partecipato alla scorsa edizione di Amici con l'obiettivo di portare il pop e folk, unito ai suoni elettronici, in Italia. La band è composta dal frontman Daniele Incicco, dai chitarristi William e Alessandro, mentre al pianoforte c'è Davide, alla batteria Nacor e al contrabasso Matteo. La loro avventura nel programma di Maria De Filippi è terminata nel maggio del 2016, quando hanno perso la sfida al ballottaggio finale e quindi hanno lasciato la "scuola" (clicca qui per il video di una loro esibizione). Da allora, però, la loro carriera ha subito una svolta importante al punto tale che hanno pubblicato l'album "Sotto Effetto Di Felicità", riempito in estate più di venti piazze italiane e ora sono impegnati con le tappe del loro tour invernale. Famosi per i loro show coinvolgenti, i La Rua hanno rispettato le aspettative dopo la candidatura nella categoria "Best New Generation" agli MTV Music Awards 2014 di Firenze. Ne hanno fatta di strada da allora!

