MASTERCHEF ITALIA 2017 / Ed. 6 anticipazioni e news: “Mariangela è la nuova Rachida”, parola di Marco Vandoni e Marco Moreschi (21 gennaio)

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED. 6 ANTICIPAZIONI E NEWS: LA PRIMA INTERVISTA DI MARCO VANDONI E MARCO MORESCHI – Marco Vandoni e Marco Moreschi hanno dovuto rinunciare al sogno di diventare il Masterchef Italia 2017 nel corso della quinta puntata. A Marco Moreschi la sfida supervisionata dal cattivissimo Heinz Beck mentre Marco Vandoni si è arreso al Pressure Test. Entrambi gli eliminati della quinta puntata di Masterchef Italia 2017 hanno rilasciato un’intervista ai microfoni di Funweek in cui hanno parlato anche di Mariangela, diventata in poche puntate il vero personaggio della sesta edizione del famoso talent show culinario. Entrambi i concorrenti si dicono dispiaciuti di aver dovuto abbandonare il sogno in cui credevano fortemente ma si dicono ugualmente soddisfatti e orgoglioso del percorso fatto. Entrambi, poi, puntano il dito contro Mariangela, definita la Rachida di Masterchef Italia 2017. Sia Marco Vandoni che Marco Moreschi, infatti, sono convinti che Mariangela sia un personaggio costruito e che abbia un obiettivo preciso, diventare popolare. I due ex concorrenti del talent, poi, rivolgono parole di stima ai quattro chef della giuria. Mariangela, dunque, finisce nel mirino dei compagni d’avventura mentre molti fans del talent si augurano che la prossima eliminata sia proprio lei. Cliccate qui per ascoltare l’intervista.

