NCIS - LOS ANGELES 7 / Anticipazioni puntata 21 gennaio 2017: Sam e Callen sotto copertura come Vigili del Fuoco

NCIS- LOS ANGELES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Questa sera, sabato 21 gennaio 2017, Rai 2 trasmetterà nella sua prima serata un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 7, in prima Tv assoluta. Sarà la 22esima, dal titolo "Non c'è fumo senza... ". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Granger (Miguel Ferrer) raggiunge l'aeroporto per prelevare Jennifer Kim (Malese Jow), la spietata assassina coreana e figlia illegittima dell'agente. L'NCIS è stata infatti informata dell'arrivo di una spia nord coreana, Han Choi (Jun Kim), che potrebbe tentare di acquistare armi con cui effettuare un attacco. Nel frattempo, Callen (Miguel Ferrer) e Sam (LL Cool J) trovano il corpo di un pregiudicato, conosciuto per il traffico di armi, all'interno del bagagliaio della sua auto. La ragazza rivela a Granger di aver sempre saputo che in realtà è suo padre, ma rimane stupita dal fatto che non conosca il suo vero nome. Afferma anche che la madre le ha detto fin da piccola chi fosse il suo vero padre, ma di non averlo mai voluto conoscere perché l'ha abbandonata. Mentre perlustrano l'abitazione del sospettato, Deeks (Eric Christian Olsen) e Kensi (Daniela Ruah) si imbattono in una giovane donna, l'amante di Corey, alias di Choi. Clementine (Nika Williams) crede che il fidanzato sia un esponente dell'alta moda e che i due investigatori si stiano sbagliando, ma Deeks e Kensi intuiscono che conducesse una doppia vita. Nel frattempo, Jennifer rivela al padre che in realtà non l'ha mai cercato perché ha avuto tutto quello che voleva dalla madre, mentre lui rimane solo un americano che di tanto in tanto telefonava. Granger realizza così che l'ex compagna non gli ha mai impedito di vedere la figlia ed ammette di essere dispiaciuto per come sono andate le cose fra loro. Quando il presunto obbiettivo di Choi viene ucciso, la squadra capisce che in realtà il bersaglio è proprio Jennifer. La ragazza è consapevole che non se ne andrà fino a che non l'avrà trovata ed eliminata. Nel frattempo, Eric (Barrett Foa) riferisce a Nell (Renée Felice Smith) di credere che fra Granger e Jennifer ci sia del tenero, ma subito dopo le chiede di mantenere il segreto sulla propria affermazione. Granger decide di creare una trappola per catturare Choi, chiedendo a Jennifer di fingere di averlo ucciso, ma le comunica anche che da quel momento in poi non comunicheranno con nessuno della squadra. Jennifer intuisce che all'interno dell'NCIS c'è una talpa, mentre Nell comunica ad Hetty (Linda Hunt) che l'aereo del vice Direttore ha cambiato rotta. Il piano di Granger ha successo, ma Choi prende in ostaggio Jennifer e cerca di convincere il vice Direttore a far finta di non averlo mai visto, dato che la ragazza è una nemica del suo Paese. Jennifer però estrae una forchetta che ha sottratto sull'aereo e colpisce il criminale, dando modo a Granger di ucciderlo. A caso concluso, l'NCIS si trova d'accordo nel fatto che la talpa deve essere individuata al più presto. Granger invece trova il modo di accompagnare Jennifer in una casa sicura in cui possa nascondersi dalle persone che la vogliono morta. Infine, la ragazza gli rivela il suo vero nome: Jeanie.

NCIS - LOS ANGELES 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 21 GENNAIO 2017, EPISODIO 22 "NON C'E' FUMO SENZA..." - La squadra viene incaricata di scoprire chi ha rubato alcune informazioni riservate dal DOD, all'interno di una struttura protetta. L'incendio che si è sviluppato nel locale è partito dall'impianto elettrico ed un vigile del fuoco rimane ucciso nell'evento. La squadra esclude che qualcuno stia cercando di estorcere i segreti govenativi o vendere ciò che hanno ottenuto, così rimane scoprire solo il vero motivo per cui sono stati rubati i dati. Gli agenti scoprono in seguito dalla videosorveglianza che sulla scena del crimine era presente un secondo vigile del fuoco. Tuttavia, Sam e Callen non riusciranno a scoprirne l'identità e saranno costretti ad avviare una missione sotto copertura nella caserma dei pompieri per poter risolvere il mistero.

