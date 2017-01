OROSCOPO PAOLO FOX 2017 / Previsioni di oggi 21 gennaio 2017 su LatteMiele di: Capricorno, Vergine, Pesci, Ariete, Toro, Sagittario e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 21 GENNAIO 2017 SU LATTEMIELE - Torna oggi, venerdì 20 gennaio 2017, l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele durante il programma Latte e Stelle. Sarà una giornata piena di opportunità per i nati sotto il segno dell'Ariete che sfruttano un trand negativo per rialzarsi proprio nel fine settimana. Il Toro invece vivrà un calo fisico con qualche tensione di troppo sia in amore che sul lavoro. Per i Gemelli invece non si può più rimandare quello che si deve fare oggi è meglio farlo e affrontarlo subito. Momento decisivo per il Cancro che avrà oggi incontri interessanti e alcuni decisivi. In calo anche il Leone che ha avuto delle difficoltà in queste ore e deve affrontarle per poi risolverle. La Bilancia sta per recuperare le energie perse in un gennaio davvero molto provante dal punto di vista fisico. Il Sagittario ha dei progetti in grande evidenza e si deve liberare di alcuni pesi, ma da febbraio arriverò la riscossa.

TUTTI I SEGNI - Ecco l'analisi nel dettaglio segno per segno: Ariete: Giornata insolitamente utile rispetto al periodo negativo che questo segno sta vivendo, prevista a breve una una risalita. Chi ha discusso tra martedì e mercoledì è bene che ristabilisca la pace. E' possibile trovarsi ad aver a che fare con persone particolarmente caparbie. Evitare le situazioni impossibili, cercando invece di assecondare gli eventi. Toro: Ancora qualche tensione difficile da superare, leggero calo fisico. Domenica sarà una giornata migliore, per oggi sarebbe meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Scorpione, Acquario, e Leone potrebbero portare qualche problema in più. Gemelli: Nasce la necessità di affrontare i problemi e non rimandare le discussioni. Per la giornata di oggi la situazione si presenta abbastanza protetta, ma domani potrebbero sorgere nuove problematiche. Si consiglia di prediligere i rapporti d'amore che non portano particolari preoccupazioni. Cancro: Fine settimana molto importante per gli incontri e per le relazioni. Quello che si riuscirà a concludere durante questo mese potrebbe rivelarsi molto importante, mentre dal prossimo mese le cose potrebbero tornare ad essere in salita fino alla primavera. Qualcuno potrebbe rinunciare a situazioni potenzialmente compromettenti o faticose per preservare la propria serenità. Leone: Giornata di calo: se qualcuno ha creato qualche difficoltà, è il caso di risolvere la questione. Se alcune battaglie faticano a raggiungere una svolta, potrebbe rivelarsi necessario voltare pagina. Questo consiglio potrebbe rivelarsi utilmente applicabile anche all'interno dell'ambito lavorativo. Scelte importanti definitive da febbraio. Vergine: Sabato molto interessante, lieve calo domani. Chi ha la possibilità di avvicinarsi a qualcuno e risolvere qualche problema è favorito: i rapporti con Gemelli e Sagittario sembrano essere i più confusi. Si consiglia di non affaticarsi troppo. Bilancia: Sabato all'insegna del recupero psicofisico, che si potrebbero rivelare particolarmente utili anche a chi desideri recuperare un sentimento. Febbraio, marzo e aprile potrebbero chiudere alcune relazioni clandestine o ufficiose, e portare nuovi progetti di lavoro. Attenzione a non amare una persona già legata o troppo lontana. Scorpione: Giornata utile a prendere la vita con un tono più dissacrante che aiuti a riottenere un po' di fiducia in se stessi. Periodo di di recupero, sia psicofisico che a livello sentimentale. Sagittario: Grandi progetti all'orizzonte, che tra febbraio, marzo e aprile potranno decollare. Momento adatto per farsi avanti, vivere sensazioni, liberarti di un peso. Molti potrebbero decidere di chiudere alcuni percorsi ed aprirne altri, ma le soddisfazioni arriveranno da febbraio. Gennaio ancora pesante e difficile da sopportare. Capricorno: Mercoledì e giovedì si sono rivelate essere giornate di fermo, la giornata di oggi invece contribuisce a riportare in auge le emozioni. Ancora qualche problema di lavoro, che sembra più che altro essere un problema legato ai rapporti interpersonali. La stanchezza si fa sentire, attenzione ai rapporti con lo Scorpione e con i Pesci. Acquario: Giornata un po' sottotono. Momento utile per muovere delle richieste: i prossimi mesi sembrano presentarsi come abbastanza utili. Evitare di correre rischi in questo sabato. Pesci: Giornata positiva con un piccolo calo nella giornata di domani che potrebbe farsi sentire già stasera. Via libera alle grandi emozioni e ai grandi progetti: febbraio sarà un mese di grandi sviluppi e successi. Intuizioni molto valide in questo periodo.

