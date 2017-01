Parliamone sabato non va in onda / Oggi, 21 gennaio 2017: puntata rinviata per l'emergenza terremoto e neve, il "giallo" sul cambio di palinsesto

PARLIAMONE SABATO NON VA IN ONDA OGGI (21 GENNAIO 2017): PUNTATA RINVIATA PER L'EMERGENZA TERREMOTO E NEVE, IL "GIALLO" SUL CAMBIO - La nuova puntata di Parliamone... sabato non va in onda oggi, sabato 21 gennaio: al posto del programma condotto da Paola Perego è previsto, infatti, uno Speciale Tg1. I fan della trasmissione di Raiuno dovranno, dunque, aspettare la prossima settimana per seguire Parliamone... sabato. La scelta non sorprende, considerando che l'attenzione in Italia è rivolta su Farindola e in particolare l'hotel Rigopiano travolto da una slavina. E, infatti, lo Speciale Tg1 che alle 16.45 sostituisce Parliamone... sabato si occuperà proprio della situazione in Abruzzo, colpito tra l'altro precedentemente da una forte scossa di terremoto. Una scelta che non sorprende e che al tempo stesso non può che essere condivisa, visto che la leggerezza dei temi affrontati da Parliamone... sabato avrebbe cozzato pesantemente con lo stato d'animo con il quale tutta l'Italia sta seguendo la vicenda e pregando affinché siano trovati vivi tutti i dispersi.

PARLIAMONE SABATO NON VA IN ONDA OGGI (21 GENNAIO 2017): PUNTATA RINVIATA PER L'EMERGENZA TERREMOTO E NEVE, IL "GIALLO" SUL CAMBIO - Niente Parliamone... sabato oggi su Raiuno: non va in onda. La stessa conduttrice ha annunciato il cambio di palinsesto su Twitter: «Ciao a tutti, oggi su @RaiUno al posto di #ParliamoneSabato andrà in onda uno speciale del @tg1online. Ci vediamo sabato prossimo #Abruzzo» ha scritto Paola Perego, aggiungendo un cuore accanto all'hashtag per l'Abruzzo (clicca qui per visualizzare il tweet). Anche Guendalina Tavassi ha confermato il cambio: l'ex gieffina aveva annunciato ieri la sua partecipazione alla puntata di oggi di Parliamone... sabato, poi la rettifica. C'è, però, un giallo attorno a questa vicenda: pare che dovesse essere proprio il programma ad occuparsi dell'emergenza terremoto e neve, ma poi è stato deciso di affidare il tema al Tg1. Il sospetto sorge, infatti, leggendo la spiegazione fornita dalla pagina Facebook di Guendalina Tavassi alla sua mancata partecipazione: «A causa dell'emergenza terremoto e neve, la puntata di sabato del programma Parliamone Sabato sarà dedicata a questi interventi. La partecipazione di Guendalina è rimandata. Grazie a tutti!» ha scritto lo staff della sua pagina Facebook sul noto social network (clicca qui per visualizzare il post).

© Riproduzione Riservata.