RAZ DEGAN, IL MODELLO E ATTORE NEL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN: DALL'ISOLA DEI FAMOSI ALLA STORIA CON PAOLA BARALE (VERISSIMO, 21 GENNAIO 2017) - Raz Degan ospite di Verissimo: nel salotto di Silvia Toffanin il modello e attore parlerà della sua prossima avventura, quella da naufrago dell'Isola dei Famosi. Nell'intervista che andrà in onda oggi, sabato 21 gennaio, Raz Degan parlerà delle aspettative con le quali si recherà in Honduras e degli obiettivi che spera di raggiungere partecipando al reality condotto da Alessia Marcuzzi. Inoltre, racconterà come ha vissuto gli ultimi anni. I problemi alla schiena di cui soffre da qualche anno rappresenteranno un problema per la permanenza all'Isola dei Famosi? Raz Degan a Verissimo svelerà, a tal proposito, i tre oggetti che porterà con sé in Honduras per alleviare i suoi problemi. Non mancheranno ovviamente le confessioni, soprattutto quelle che riguardano la vita privata: Raz Degan parlerà a Verissimo, quindi, anche della storia con Paola Barale e dell'eventualità di avere un figlio in futuro.

RAZ DEGAN, IL MODELLO E ATTORE NEL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN: DALL'ISOLA DEI FAMOSI ALLA STORIA CON PAOLA BARALE (VERISSIMO, 21 GENNAIO 2017). LA CARRIERA - Raz Degan è nato a Sde Nehemia nell'agosto del 1968. Dopo il servizio militare ha cominciato la carriera di modello, spostandosi tra Thailandia, Stati Uniti, Italia, Australia e Francia e conquistando le copertine di riviste come Vogue, Cosmopolitan, Elle e Glamour. Appare poi in diversi spot televisivi, uno dei quali lo ha reso particolarmente celebre. Chi non ricorda il «Sono fatti miei» della pubblicità dell'amaro Jagermeister? Raz Degan ha poi avviato la carriera di attore, dividendosi tra produzioni americane e italiane, tra cinema e tv. Ha avuto un ruolo secondario in Alexander, film diretto da Oliver Stone. In Italia, invece, ha partecipato, ad esempio, a Squillo di Carlo Vanzina. Con Paola Barale ha realizzato il docureality Film privato, mentre nel 2010 ha partecipato a Ballando con le stelle e condotto la trasmissione televisiva Mistero con Daniele Bossari e Marco Berry. A breve, invece, comincerà l'esperienza all'Isola dei Famosi.

