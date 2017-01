RICCARDO SCAMARCIO/ L’attore in rottura con la Golino? Questa sera ospite dalla De Filippi (C’è posta per te, puntata 21 gennaio 2017)

RICCARDO SCAMARCIO, L’ATTORE OSPITE SU CANALE 5: ROTTURA CON VALERIA GOLINO? (C’È POSTA PER TE, PUNTATA 21 GENNAIO 2017) Questa sera ritorna su Canale 5 il consueto appuntamento con il programma C’è posta per te condotto da Maria De Filippi e che avrà quale super ospite Riccardo Scamarcio. L’attore italiano nei prossimi giorni è atteso da altri importanti appuntamenti. Infatti sarà giudice del Filming in Italy a Los Angeles, prima edizione di una nuova rassegna internazionale di cinema, in programma dal 6 all'8 febbraio all'Istituto Italiano di Cultura. Tuttavia sul suo conto sono soprattutto le notizie di gossip a far clamore: dopo la presunta rottura con Valeria Golino, il giovane pugliese è stato infatti pizzicato a cena con Martina, bellissima figlia del suo agente. Scamarcio e Martina sono stati paparazzati in un ristorante milanese mentre chiacchieravano, cenavano e sorseggiavano un drink: l'atmosfera era decisamente intima. Riccardo non ha mai detto ufficialmente di aver troncato con la Golino e neanche Valeria ha fatto dichiarazioni in merito ma pare proprio che tra i due sia finito l'amore. A testimoniarlo i nervi a fior di pelle dell'attore di Trani che lo scorso novembre ha litigato con un fotografo che cercava di scattargli una foto in centro a Milano: per sedare la rissa sono intervenuti i carabinieri.

RICCARDO SCAMARCIO, L’ATTORE OSPITE SU CANALE 5: LA CARRIERA (C’È POSTA PER TE, PUNTATA 21 GENNAIO 2017) – Scamarcio ha iniziato a recitare a soli 18 anni nella serie tv di Rai 2 Compagni di scuola dove si è fatto notare conquistando una parte nel film di Marco Tullio Giordana, La meglio gioventù a cui farà seguito nel 2003 la pellicola Ora o mai più. Il primo vero ruolo da protagonista arriva sempre nel 2003 nella pellicola Prova a volare mentre il grande successo arriva grazie al film Tre metri sopra il cielo. Con il ruolo del bel maledetto, Riccardo diventa un sex symbol e la sua carriera vola con Romanzo Criminale. In questi anni si innamora di Valeria Golino e iniziano a fare coppia fissa. Nel 2007 è al cinema con ben quattro film: Manuale d'amore 2, il bellissimo Mio fratello è figlio unico di Daniele Luchetti, Ho voglia di te, sequel di Tre mesi sopra al cielo e Go Go Tales per la regia di Abel Ferrara. Successivamente recita in Colpo d'occhio, Italians, Il grande sogno, Verso l'Eden e Mine vaganti di Ferzan Özpetek, dove interpreta un omosessuale. Insieme alla compagna Valeria Golino fonda una casa di produzione tutta sua e girano Manuale d'amore 3. In televisione l'abbiamo già visto insieme a Maria De Filippi come giudice di Amici. Lo scorso anno è stato protagonista di Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto e nel film Meraviglioso Boccaccio ispirato al Decamerone.

© Riproduzione Riservata.