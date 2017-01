ROBERTO BOLLE, IL BALLERINO PROTAGONISTA DELLA PRIMA PUNTATA DE IL TESTIMONE: LO STUPORE DI PIF, "HA UN FISICO PAZZESCO" (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Roberto Bolle protagonista della prima puntata de Il Testimone, il programma di PIF su TV8: il ballerino ha aperto la nuova e attesissima serie. Se avete perso l'appuntamento di ieri alle 23.15, non disperate, perché tra poco andrà in onda la replica. Appuntamento oggi, sabato 21 gennaio, alle 15.50 su TV8 per vedere (o rivedere) la prima puntata de Il Testimone con l'étoile protagonista. È stato lo stesso Roberto Bolle a dare ai suoi fan la bella notizia e ha colto l'occasione per ringraziare il conduttore tv, regista e attore: «Grazie al mitico @pif_il_testimone» ha scritto su Instagram come didascalia ad un estratto della puntata che andrà tra poco in onda (clicca qui per visualizzare il video). Il viaggio di PIF alla scoperta di luoghi e personaggi straordinari è partito, dunque, da Roberto Bolle: evidente il contrasto tra la goffaggine del conduttore e l'eleganza del ballerino più famoso del pianeta, la cui leggiadria non si vede solo attraverso la danza ma anche con semplici gesti quotidiani.

ROBERTO BOLLE, IL BALLERINO PROTAGONISTA DELLA PRIMA PUNTATA DE IL TESTIMONE: LO STUPORE DI PIF, "HA UN FISICO PAZZESCO" (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - L'incontro tra Roberto Bolle e PIF per la prima puntata de Il Testimone non ha messo solo in evidenza alcune delle loro caratteristiche, coma l'eleganza del ballerino e l'essere impacciato del conduttore. L'incontro inusuale per il programma di TV8 ha portato il telespettatore in un viaggio tra balletti classici che immergono il pubblico in sfondi fiabeschi, come la Scala o le Terme di Caracalla. Anche le semplici passeggiate di Roberto Bolle in compagnia di PIF, però, hanno saputo emozionare i telespettatori. Il conduttore, inoltre, ha visto la sua eterosessualità messa a dura prova. Lo ha ammesso lo stesso PIF in un'intervista concessa a Radio 105: «Ha un fisico pazzesco, ha i muscoli, ma è asciutto. E ha un culo...». Il successo di Roberto Bolle, però, non è affatto frutto di fortuna: «Quello dei ballerini è un mondo in cui la meritocrazia paga. Ogni giorno si allenano per ore e ore. Se lo vedi è alto 1 metro e 87 e fa la spaccata come la Cuccarini» ha spiegato PIF. Clicca qui per la foto-promo della puntata con Roberto Bolle.

