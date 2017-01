RUSLAN/ Il film con Steven Seagal e Dmitry Chepovetsky in onda su Rete 4

RUSLAN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: IL CAST (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Il palinsesto di Rete 4 per questa prima serata prevede la messa in onda del film di genere azione Ruslan (Driven to Kill). Una pellicola che ha visto dietro la macchina da presa Jeff King mentre nel cast spiccano Steven Seagal, Dmitry Chepovetsky, Igor Jijikine, Robert Wisden, Laura Mennell, Inna Korobkina e Zak Santiago.

RUSLAN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: LA TRAMA (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Ruslan Drachev è uno scrittore russo che in gioventù era dedito ad attività criminali per la mafia del suo paese. L'uomo ha da tempo tagliato i ponti con il passato ma un giorno scopre che la figlia Lanie è prossima alle nozze. La ragazza sta per sposare il figlio di un uomo che lo scrittore conosce molto bene giacchè a sua volta un criminale. Ruslan ritorna a casa per impedire le nozze. L'ex moglie Catherine è molto preoccupata per il benessere della figlia e vuole che il padre sia presente nel giorno più importante della sua vita. Lo scrittore tuttavia non riesce ad arrivare in tempo trovando la figlia vittima di un’aggressione. La ragazza è in coma mentre la madre Catherine è stata uccisa. L'attentato viene fatto passare per una rapina finita male ma Ruslan sa bene che non è così. L'uomo con la collaborazione dell'FBI e dei medici dell'ospedale fa passare la figlia per morta per tenerla a sicuro e si mette sulle tracce del mandante del duplice omicidio. Grazie al fidanzato di Lanie, Stephan Abramov, lo scrittore ben presto scopre che dietro l'attentato c'è il padre del ragazzo, Mikhail. Il criminale aveva dei trascorsi con Ruslan e ha approfittato del matrimonio per fargliela pagare. Andando avanti con le indagini Ruslan scopre che anche il nuovo marito di Catherine, Terry, è implicato nell'omicidio perché l'uomo è l'avvocato della famiglia Abramov. Stephan però non ha seguito le orme del padre e questo ha creato una rottura nella famiglia, portando il criminale a fare il gesto estremo il giorno delle nozze del figlio. Ruslan decide di vendicarsi e per farlo riallaccia i vecchi contatti con alcuni criminali che gli devono dei favori. L'uomo non si fa scrupoli a uccidere tutti coloro che si mettono sulla sua strada e alla fine arriva a Mikhail e Terry. Ottenuta vendetta per la morte di Catherine, Ruslan può occuparsi della figlia, che nel frattempo è uscita dal coma ed ha recuperato le forze. Nel finale Lanie e Stephan si sposano e alla fine partono per il viaggio di nozze ma non prima di aver chiamato Ruslan, con il quale la ragazza si è finalmente riconciliata.

