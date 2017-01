SHADY FATIN CHERKAOUI / La cantante milanese delusa per non essere stata schierata (Amici 16, pomeridiano 21 gennaio 2017)

SHADY FATIN CHERKAOUI, LA CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: DELUSIONE PER LA MANCATA PERFORMANCE (AMICI 16, POMERIDIANO 21 GENNAIO 2017) - Nuovo appuntamento questo pomeriggio su Canale 5 con il talent condotto da Maria De Filippi, Amici. Tanti i giovani talenti che vi prenderanno parte per guadagnare un posto nella fase serale tra cui la giovanissima cantante milanese Shady Fatin Cherkaoui in arte Shady. Nell'ultima puntata pomeridiana la cantante non è riuscita ad esibirsi e cantare il pezzo di Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te: dopo tante prove e dopo un lavoro molto provante anche sotto un punto di vista emotivo effettuato con i docenti Perris e Braga, Shady aveva tanta voglia di dimostrare al pubblico i miglioramenti raggiunti. Purtroppo per lei il capitano della sua squadra ha ritenuto opportuno non schierarla. Eppure la concorrente ha una voce molto originale: le sue esibizioni hanno un che di magico, le sue sono canzoni da cantare ad occhi chiusi. Insomma sembra proprio che i brani di Shady aleggiano in spazi paralleli. Vedremo se quest’oggi avrà modo di mettere in bella mostra tutte le proprie qualità artistiche.

SHADY FATIN CHERKAOUI, LA CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: L’ULTIMA ‘STRANIERA’ RIMASTA IN GARA (AMICI 16, POMERIDIANO 21 GENNAIO 2017) - Shady, dopo l'eliminazione di Mark Lee, è l'unica concorrente di Amici di Maria De Filippi ad essere di origini straniere: figlia di migranti, ha avuto la possibilità di viaggiare molto, e questo ha contribuito ad aumentare ed impreziosire il suo bagaglio culturale. Sin dalle prime puntate del programma, oltre ad una bellissima voce, morbida, cristallina e sensuale, ha dimostrato di avere una forte personalità con inediti di impatto, riguardanti temi sociali e politici. Home e Louboutin sono, ad esempio, due brani che trattano il tema dell'immigrazione, del bullismo e del mondo patinato dello show business. Nella scuola di Amici finora ha alternato momenti di approvazione e rimprovero, navigando su una discontinuità paradossalmente equilibrata: la giovane ragazza dimostra un carattere ribelle, ha ricevuto provvedimenti disciplinari e spesso è risultata assente, svogliata e poco coi piedi per terra. Vedremo se saprà cambiare direzione e fare il possibile per puntare al successo.

© Riproduzione Riservata.