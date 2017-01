SONO INNOCENTE/ Anticipazioni puntata 21 gennaio 2017: le storie di Lucia Fiumberti e Giovanni De Luise

SONO INNOCENTE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 GENNAIO 2017: LUCIA FIUMBERTI E GIOVANNI DE LUISE - Alberto Matano torna sul piccolo schermo di Rai 3 stasera, sabato 21 gennaio 2017, con il terzo appuntamento insieme a Sono Innocente: il programma racconterà nuove storie di persone che, da un momento all’altro, si sono trovati a vivere una vita che non era la loro e a provare sulla propria pelle l’esperienza del carcere, accusati ingiustamente. Il conduttore di Sono Innocente porterà all’attenzione del pubblico le loro vicende, facendo uso di reportage, documenti e interviste che aiutino il racconto, rigorosamente diviso in tre fasi ben distinte: quella relativa alla vita che il protagonista faceva prima dell’arresto, un’altra che focalizzata sul periodo passato in carcere e un’ultima, invece, relativa all’inter giudiziario che ha portato alla scarcerazione per riconosciuta innocenza. Al termine della presentazione, Alberto Matano accoglierà in studio il diretto interessato, che con le proprie parole cercherà di spiegare che cosa significa dover passare attraverso ad un’esperienza simile, e questo può essere difficile rimettersi in carreggiata dopo essere stati in cella. La prima storia che ascolteremo in prime time è quella di Lucia Fiumberti, una donna di Lodi rimasta in carcere 22 giorni con l’accusa di aver falsificato alcune firme in cambio di denaro. Lucia Fiumberti è stata in seguito risarcita per detenzione ingiusta ed è riuscita a rifarsi una vita: ha cambiato lavoro, ha avuto un bambino e ora ne aspetta un altro. Ci sarà poi Giovanni De Luise, 22eene che è stato condannato per la morte di Massimo Marino: anche lui racconterà la sua storia ai microfoni di Alberto Matano su Rai 3.

