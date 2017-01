STASERA A CASA DI ALICE/ Il film con Carlo Verdone e Ornella Muti in onda su Iris

STASERA A CASA DI ALICE, IL FILM IN ONDA SU IRIS: IL CAST (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - In seconda serata su Iris viene trasmesso il film Stasera a casa di Alice, commedia del 1990 diretta ed interpretata da Carlo Verdone prodotta da Mario e Vittorio Cecchi Gori con le musiche del rocker emiliano Vasco Rossi. Nel cast anche Ornella Muti, Sergio Castellitto, Paolo Paoloni, Cinzia Leone e Mariangela Giordano. La durata è di 2 ore e 5 minuti con scenografia di Virginia Vianello.

STASERA A CASA DI ALICE, IL FILM IN ONDA SU IRIS: LA TRAMA (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Saverio (Carlo Verdone) e Filippo (Sergio Castellitto) sono due cognati che gestiscono un'agenzia di viaggi, specializzata in pellegrinaggi religiosi. Un’agenzia che però è di proprietà delle rispettive mogli. Saverio è fedelissimo alla moglie mentre Filippo ha una relazione extraconiugale con la bella Alice (Ornella Muti), aspirante attrice e doppiatrice di film porno. Quando Gigliola, moglie di Filippo, lo scopre lo caccia di casa, ma poi chiede a Saverio di fare da paciere fra loro due. Quando questi conosce Alice però anche lui se ne innamora e comincia a frequentare la sua casa, dove la giovane attrice vive assieme alla sorella che soffre di una grave forma di depressione. Filippo sta cercando di ricostruire il rapporto con la moglie, ma ora è Saverio ad avere iniziato una tresca con Alice. Quando Filippo lo scopre si arrabbia con il cognato. Tra i due c’è grande contrasto ma alla fine decidono di trovare soluzione che possa essere ottimale per entrambi e così optano per la pazza idea di frequentare l'amante a turno. Ognuno cerca però di ostacolare l'altro in ogni modo, perchè entrambi vogliono Alice solo per sè. Ma Alice cosa ne pensa? Chi sceglierà dei due?

