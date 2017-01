STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: C'è posta per te, Cattivissimo Me e Estate sull'isola di Inga Lindstrom (sabato, 21 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI IN ONDA OGGI, 21 GENNAIO 2017: I NOSTRI CONSIGLI - Per le loro prime e seconde serate di questo sabato, 21 gennaio 2017, le reti Mediaset offriranno un vasto assortimento di serie Tv, film e show. In vista la celebre trasmissione di Maria De Filippi, C'è Posta per Te 2017, che andrà in onda come sempre su Canale 5. I primi due appuntamenti con la show della storica conduttrice hanno già riscontrato un grande successo da parte del pubblico televisivo italiano, grazie ad un mix di emozioni in grado di mettere a dura prova anche i cuori più duri. Dalle ricongiunzioni di famiglie costrette a vivere lontane ai drammi familiari e sentimentali: Maria De Filippi si conferma protagonista del sabato sera grazie alla guida sapiente di uno dei principali contenitori delle reti del Biscione.

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 21 GENNAIO 2017 - Nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 21 gennaio, andrà in onda una nuova puntata di C'è Posta per Te 2017. Da qualche settimana, il programma condotto da Maria De Filippi ha ripreso ad appassionare i telespettatori con storie emozionanti. Si tratta di un people show i cui protagonisti sono storie reali di famiglie, coppie e single e i sentimenti. In seconda serata verrà trasmesso invece lo Speciale Tg5, con le ultime notizie della giornata. Su Italia 1 andrà in onda Cattivissimo Me, un film di animazione uscito nel corso del 2010. Protagonista della pellicola è Gru, uno scienziato che vorrebbe rubare la Luna: ad aiutarlo ci pensano i Minion, che eseguono i suoi ordini malefici. Un giorno gli vengono affidate tre simpatiche e dolci orfanelle, che cambieranno la sua vita. Nel corso della seconda serata, andrà in onda Lupin e il tesoro di Anastasia e degli Zar, la serie animata in cui Lupin scopre che esiste un tesoro ceduto dallo zar Nicola II a Urovski. Il celebre ladro, insieme ai suoi fidati, cercano di rubare il bottino, ma ad avere la loro stessa idee vi sono molte altre persone, tra cui Judy, la nipote di Anastasia Romanov. Su Rete 4, in prima serata andrà in onda Ruslan, un film d'azione in cui un ex membro della mafia russa trova la figlia in coma e l'ex moglie ormai morta. Al fine di vendicare le due donne, decide di ritornare l'uomo che era un tempo. In seconda serata verrà trasmesso Smokin' Aces, un film che vede un malavitoso di Las Vegas scoprire che un uomo ha deciso di testimoniare contro l'organizzazione. Su La 5, in prima serata andrà in onda un film di Inga Lindstrom e del suo ciclo Tante Storie, ovvero Estate sull'Isola. La pellicola vede come protagonista Katarina Fredholm che parte con sua figlia, al fine di andare a trovare la sua prozia. Qui conosce Sven, che riuscirà a cambiare la sua attuale vita sentimentale. Mediaset Extra propone una nuova puntata di Colorado, lo show televisivo noto per la sua comicità. Sul canale Iris andrà in onda In viaggio con papà, una delle celebri pellicole che vede come protagonisti il duo italiano Alberto Sordi e Carlo Verdone. Protagonista è Cristiano, che decide di andare a trovare suo padre, che non vede da tempo. Su Italia 2 andrà in onda Scary Movie 5, il quinto capitolo dell'omonima serie, in cui due bambini rimasti orfani vengono affidati agli zii. Fatti inspiegabili accadranno tra le mura domestiche. Top Crime trasmetterà l'ottavo episodio della settima stagione di Closer, dal titolo "Sentenza di morte", in cui Gavin indagherà sul caso di Baylor. Nel frattempo, la squadra scopre che qualcuno ha tentato di uccidere Robert Curtis. Su Boing verrà trasmesso un episodio di The Next Stop, dove Hunter inviterà Michelle ad un concerto: la ragazza, però, parlerà solo di Eldon. Questo porta Hunter a scambiarsi un bacio con Emily. Michelle vede la scena e ne rimane confusa.

La programmazione della serata Mediaset nel dettaglio:



Canale 5 ore 21.10 "C'è Posta per Te 2017", people show

Canale 5 ore 00.30 "Speciale Tg5", programma di notizie

Italia 1 ore 21.10 "Cattivissimo Me", film d'animazione

Italia 1 ore 23.10 "Lupin e il tesoro di Anastasia e degli zar", film d'animazione

Rete 4 ore 21.20 "Ruslan", film TV

Rete 4 ore 23.254 "Smokin' Aces", film TV

La 5 ore 21.10 "Estate sull'Isola", film TV

Mediaset Extra 21.15 "Colorado", show

Iris ore 21.00 "In viaggio con papà", film TV

Italia 2 ore 21.10 "Scary Movie 5", film TV

Top Crime ore 21.10 "Closer VII", serie TV

Boing ore ore 21.05 "The Next Stop", serie TV

