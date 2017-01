STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: lo show di Gigi Proietti, Elementary e NCIS Los Angeles (sabato, 21 gennaio 2017

STASERA IN TV, PROGRAMMI IN ONDA OGGI, 21 GENNAIO 2017: I NOSTRI CONSIGLI - Per la prima e seconda serata di sabato 21 gennaio 2017, le reti Rai propongono ai telespettatori varietà, spettacoli teatrali e diverse tra le serie Tv più seguite al momento. Senza alcun dubbio l'appuntamento più atteso, dato il successo della prima puntata dello scorso sabato, è riguarda lo show condotto da Gigi Proietti su Rai Uno, intitolato Cavalli di Battaglia. Con tanti ospiti al suo fianco, il comico richiama alla mente il vecchio varietà di successo, con uno spettacolo interamente costruito su di lui e sulla sua grande capacità di intrattenimento. Vediamo dunque nel dettaglio la programmazione delle reti Rai, con la specifica per ogni canale.

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 21 GENNAIO 2017 - Nella prima serata la rete ammiraglia Rai Uno, in diretta dal Teatro Montecatini Terme andrà in onda la seconda delle tre puntate dello show Cavalli di Battaglia, con cui Proietti festeggia i suoi 50 anni di carriera. Ospite dell'appuntamento precedente il cantautore Claudio Baglioni, mentre questa sera troveremo al fianco del comico Enrico Brignano e Neri Marcorè. Per la sua seconda serata Rai Uno trasmetterà invece S'è fatta notte, il programma condotto da Maurizio Costanzo, che intervisterà un nuovo personaggio del mondo dello spettacolo nella cornice del suo finto bar appena chiuso. Alle 21:05, Rai Due propone una nuova puntata del telefilm N-C.I.S. Los Angeles, con il 22° episodio dal titolo "Non c'è fumo senza...", che vedrà nuovamente impegnata la squadra Anticrimine. A seguire, la quarta stagione della serie Tv di sucesso Elementary, e in seconda serata un programma interamente dedicato allo sport, Calcio Champagne, con i commenti alle partite, le interviste e i pronostici sull'andamento del campionato. Su Rai Tre si darà spazio a una storia vera, quella di Alberto Matano, che in Sono innocente racconta cosa si prova a subire il carcere in Italia senza essere colpevole. In seconda serata sullo stesso canale andrà in onda la serie Tv Non uccidere, con Miriam Leone nei panni di un ufficiale di polizia, tormentata dalla determinazione nel risolvere i diversi casi e portare alla luce la verità su un delitto che la riguarda da vicino. Su Rai 4 alle 21.11 andrà in onda il film Cop Car. Tutto nasce dal ritrovamento di un'auto della polizia da parte di due ragazzi, che la rubano e la usano per fare un giro. Nel cast vi sono tra gli altri Kevin Bacon e Shea Whigham. Su Rai 5 alla 21.15 si lascia spazio al teatro con Mantova Lectures, di Alessandro Baricco. Alla stessa ora su Rai Premium andrà in onda il film The impossible, ambientato in Thailandia, dove una famiglia in vacanza si ritrova ad avere a che fare con lo tsunami. La regia è di Juan Antonio Bayona. Un Passo dal Cielo 4 è la fiction che verrà trasmessa sempre in prima serata su Rai Premium. In questa nuova stagione il protagonista della serie è Daniele Liotti, interpretato da un bravissimo Francesco Neri, che ha preso il posto dello storico Terence Hill nel ruolo di capo della forestale. Lo show è ambientato sulle Alpi ed è stato girato al lago Braies.

La programmazione della serata Rai nel dettaglio: Rai Uno ore 20.35 Cavalli di Battaglia, varietà, ore 23.50 S'è fatta notte, talk show

Rai Due ore 21.05 N.C.I.S. Los Angeles - Non c'è fumo senza..., telefilm - Elementary - Il punto di vista, telefilm 22.40 Calcio Champagne, approfondimento sportivo

Rai Tre ore 21.15 Alberto Matano conduce Sono innocente, storia vera, 23.50 Non uccidere, serie tv

Rai 4 ore 21.11 Cop Car, film

Rai 5 21.15 Mantova Lectures, teatro

Rai Movie ore 21.20 The Impossible, film

Rai Premium 21.20 Un Passo dal Cielo 4, serie tv

