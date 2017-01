STASERA IN TV / Oggi, programmi Sky: The Whispers, Law & Order XIX e Ufficiale gentiluomo, il film con Richard Gere (sabato, 21 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI IN ONDA OGGI, 21 GENNAIO 2017: I NOSTRI CONSIGLI - La prima e seconda serata dei canali Sky si arricchiranno di diversi show, serie Tv ed appuntamenti adatti sia per tutta la famiglia che per le fasce adulte. Dalla serie Tv The Whispers per la prima serata della Fox fino ad una nuova puntata di Law & Order, per un'esperienza in compagnia della squadra di avvocati e detective più rinomati del piccolo schermo. Piatti prelibati e tantissime ricette ci attenderanno su Sky Uno grazie alla replica della nona e decima puntata del cook talent show MasterChef Italia 6. Vediamo di seguito il dettaglio della programmazione Sky prevista per oggi.

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKYI DI OGGI, 21 GENNAIO 2017 - Per la sua prima serata di questo sabato 21 gennaio 2017, il canale Fox presenterà il programma The Whispers, un telefilm molto amato e giunto ormai alla terza puntata. L'inquietante sceneggiato indaga i misteri di una famiglia che ha dei bambini con una fervida fantasia, che spesso parlano con entità nascoste e misteriose. Queste creature misteriose hanno cattive intenzioni o sono degne di fiducia? Su Fox Crime, alle ore 21.00 ci sarà un'imperdibile puntata del telefilm Law and Order, giunto alla diciannovesima stagione. La squadra al servizio della giustizia affronterà nuovi casi nei primi due episodi di questo nuovo capitolo, intitolati "Regolamento di conti" e "Un figlio scomodo". Sky Atlantic manderà invece in onda la replica di una nuova serie Tv, intitolata Le Bureau-Sotto copertura. Tutti gli appassionati di spionaggio e di indagini di Polizia non possono assolutamente perdere questo nuovo, avvincente telefilm che infiammerà il sabato sera. Fox Life trasmetterà Hart of Dixie, con protagonista la celebre attrice Rachel Bilson. La serie Tv, ideale per tutta la famiglia, ruoterà attorno alle avventure di giovani ragazzi che sono alle prese con amori, delusioni e sospetti tipici dell'età del college possono intrattenere tutta la famiglia e garantire una piacevole serata. Sky Uno manderà in onda l'attesissimo sesto episodio del cooking reality Masterchef Italia 6, dove aspiranti cuochi professionisti si sfidano a colpi di fornelli, condimenti e piatti da preparare. La sfida si fa sempre più accesa sotto il giudizio attento dei giudici e Chef rinomati Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, senza dimenticare l'impietoso e severo John Bastianich. Per i film d'autore, Sky Cinema Uno trasmetterà nella sua prima serata Deadpol, il celebre film di Ryan Raynolds sulla vita di Spiderman. Un appuntamento imperdibile anche per i più piccoli, grazie alle avventure del supereroe della Marvel. Sky Cinema Hits manderà in onda Si accettano miracoli, un film di Alessandro Siani: il comico napoletano torna in scena interpretando un sacerdote che è in cerca di fondi per la sua chiesa, una commedia tutta da ridere adatta a tutta la famiglia. Sky Cinema Family, canale particolarmente adatto ad intrattenere i grandi e i piccoli insieme, proporrà il film Fantasia un capolavoro Disney surreale e senza tempo. Topolino, nei panni di un mago, modella la realtà attorno a sé a suo piacimento, dando appunto sfogo alla sua fantasia. Sky Cinema Passion propone nella sua prima serata l'intramontabile pellicola di Richard Gere, Ufficiale Gentiluomo, concentrata su un ufficiale della Marina americana e sulla sua travolgente storia d'amore: una pellicola adatta a chi vuole continuare a sospirare romanticamente. Sky Cinema Max, infine, trasmetterà Poltergeist, il film horror di Sam Raimi che permette di calarsi nella vita di una famiglia attanagliata dalle presenze oscure che si aggirano nella sua casa: una pellicola perfetta per chi ama i brividi.



La programmazione della serata Sky nel dettaglio:

Fox, canale 112, The Whispers, ore 21.00

Fox Crime, canale 116, Law and Order, ore 21.00.

Sky Atlantic, canale 110, Le Bureau-Sotto copertura, ore 21.20.

Fox Life, canale 114, Hart of Dixie, ore 21.15.

Sky Uno, canale 108, Masterchef, ore 21.30.

Sky Cinema Uno, canale 301, Deadpol, ore 21.30.

Sky Cinema Hits, canale 304, Si accettano iracoli, ore 21.30.

Sky Cinema Family, canale 306, Fantasia, ore 21.00.

Sky Cinema Passion, canale 308, Ufficiale gentiluomo, ore 21.00.

Sky Cinema Max, canale 312, Poltergeist, ore 21.00.

