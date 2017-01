STEFANO BETTARINI/ Isola dei Famosi, l'ex calciatore ospite di Silvia Toffanin: dal Grande Fratello Vip all'Isola (Verissimo, oggi 21 gennaio 2017)

STEFANO BETTARINI, L'EX CALCIATORE OSPITE DI SILVIA TOFFANIN: DAL GRANDE FRATELLO VIP ALL'ISOLA DEI FAMOSI (VERISSIMO, 21 GENNAIO 2017) - Stefano Bettarini a Verissimo: l'ex calciatore sarà ospite oggi, sabato 21 gennaio, di Silvia Toffanin. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip parlerà della sua prossima esperienza televisiva: sarà, infatti, inviato speciale della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. La decisione di Mediaset di dargli un'altra occasione in televisione dopo le polemiche scoppiate durante la permanenza al Grande Fratello Vip per le sue storie extraconiugali ha fatto discutere e non è stata digerita subito bene da Alessia Marcuzzi, che - come evidenziato da Televisionando - avrebbe avuto un incontro chiarificatore con Stefano Bettarini prima di accettare la collaborazione. L'ex calciatore affronterà oggi questo delicato argomento con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo? Potrebbe parlare anche del rapporto col figlio Niccolò, il quale sta riscuotendo molto successo sui social network. A tal proposito Stefano Bettarini ha dichiarato a Diva e Donna: «Non riesco a farmene una ragione perché per un padre i figli restano sempre un po' piccini. Ormai Nicolò invece è un giovane uomo».

STEFANO BETTARINI, LA CARRIERA IN TV - L'esordio in televisione di Stefano Bettarini è avvenuto nel 2005 in qualità di inviato della seconda edizione de La Talpa. L'anno successivo, invece, ha partecipato a Buona Domenica come showman, ruolo che ha conservato fino al 2008. Nel 2009, invece, è stato concorrente di Ballando con le stelle, arrivando in finale. La sua esperienza da calciatore è stata utile dal 2009 al 2011 per il ruolo di commentatore in Quelli che il calcio. Nel 2013 è stato concorrente di Jump! Stasera mi tuffo, poi è rimasto lontano dal mondo televisivo per tornarci nel 2016, quando ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip. L'esperienza nella casa più spiata d'Italia ha destato molte polemiche per le rivelazioni che ha fatto al suo interno, ma è arrivato in finale e si è classificato al quarto posto. Nel futuro, invece, c'è l'Isola dei Famosi: Stefano Bettarini sarà l'inviato speciale del reality condotto da Alessia Marcuzzi.

