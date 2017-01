Sofia Loren / Ultime notizie oggi: l'omaggio dell'attrice a Ettore Scola (21 gennaio 2017)

SOFIA LOREN, ULTIME NOTIZIE OGGI: OMAGGIO A ETTORE SCOLA (21 GENNAIO 2017) - Sofia Loren ricorda Ettore Scola, il regista scomparso un anno fa, il 19 gennaio 2016. Ci sarà infatti anche una testimonianza dell'attrice durante la puntata di "Supercinema" in onda lunedì prossimo 23 gennaio, in seconda serata, su Canale 5. Nella trasmissione d'informazione cinematografica sarà infatti trasmesso un omaggio a Ettore Scola: sarà fatto un ritratto del regista e sceneggiatore di tante pellicole che hanno fatto la storia del cinema, italiano e non, come 'C’eravamo tanto amati', 'Ballando ballando', 'La famiglia', 'La terrazza'. Ettore Scola sarà ricordato anche attraverso varie testimonianze di amici ed attori con i quali ha lavorato: tra queste ci sarà appunto anche quella di Sofia Loren. Ricorderanno Ettore Scola anche Ricky Tognazzi, Giancarlo Giannini, Paolo Virzì. Nella puntata di "Supercinema" saranno anche mostrate ai telespettatori alcune indimenticabili scene dei film diretti da Ettore Scola. Quella del 23 gennaio sarà l'ultima puntata di "Supercinema" in onda di lunedì: dalla settimana successiva, con la puntata del 3 febbraio, l'approfondimento di Antonello Sarno tornerà ad essere trasmesso di venerdì, sempre in seconda serata, su Canale 5.

