Stefano De Martino / Cosa fa il ballerino nel suo tempo libero? (oggi, 21 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, COSA FA IL BALLERINO NEL TEMPO LIBERO? (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Cosa fa Stefano De Martino nel suo tempo libero? Se lo chiedono in molti dato che è uno dei pochi personaggi del mondo dello spettacolo che non viene mai fotografato in momenti privati dove fa festa o viene visto accompagnato a qualche nuova fiamma. Solo una volta è stato fotografato mentre era in giro con degli amici e con una presunta ragazza, della quale poi non si sono avute più notizie. Sembra quasi che oltre al suo lavoro, Stefano De Martino non faccia tanto nel suo tempo libero, se non andare in palestra o stare insieme a suo figlio Santiago, che è la cosa che più conta per lui al mondo. Forse il ballerino, vista l'attenzione mediatica di cui è oggetto questo periodo in vita del suo divorzio da Belen Rodriguez, ha deciso di tenere un basso profilo e non far parlare troppo di sé, evitando di dare in pasto ai giornali la sua vita privata e cercando di concentrarsi principalmente sul suo lavoro.

STEFANO DE MARTINO, IL RISERBO DEL BALLERINO (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino è un ragazzo molto riservato che generalmente non parla mai della sua vita privata. A differenza di Belen Rodriguez evita di rilasciare interviste o anche di pubblicare foto del piccolo Santiago dove si veda il suo volto. Una cosa che i fan del ballerino apprezzano molto. Sembra che Stefano De Martino sia intenzionato a farsi strada nel mondo dello spettacolo non per il clamore suscitato dalle sue vicende private - che pure servono per tenere i vip sulla cresta dell'onda - ma solo per il suo comportamento nell'ambito lavorativo. Un atteggiamento che se da una parte è lodevole, dall'altra fa morire di curiosità i suoi fan che vorrebbero sapere cosa gli passa nella mente. Purtroppo, dopo che Stefano si è aperto con loro in una videochat parlando dei suoi sentimenti per Belen, non ha mai più messo in piazza la sua vita privata e da allora si è chiuso in un ostinato mutismo.

