THE IMPOSSIBLE/ Su Rai Movie il film con Ewan McGregor e Naomi Watts

THE IMPOSSIBILE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: IL CAST (oggi, 21 gennaio 2017) - The Impossible, film in onda oggi, 21 gennaio 2017 alle 21.10 è un film drammatico del 2012, basato sui drammatici fatti dello tsunami che si è abbattuto in Thailandia nel 2004. Il film è diretto da Juan Antonio Bayona (A monsters call, The orphanage) ed interpretato da una bellissima Naomi Watts, attrice di King Kong, Shut In e Mulholland drive e Ewan McGregor, diventato famoso per Trainspotting e affermatosi con Moulin Rouge e Angeli e demoni. Accanto a loro, Tom Holland (Captain America: Civil War, The lost city of Z, Come vivo ora).

THE IMPOSSIBILE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE: LA TRAMA (oggi, 21 gennaio 2017) - Henry (Ewan McGregor) e Maria (Naomi Watts) sono due coniugi americani che vivono in Giappone insieme ai 3 figli. La famiglia decide di trascorrere il Natale in un resort in Thailandia, ma il 26 dicembre il villaggio viene distrutto dall'impatto dello tsunami che ha colpito tutto il sud est asiatico. Henry e i due figli minori vengono sommersi e portati via dalla gigantesca ondata, mentre Maria riporta ferite gravi. Il figlio maggiore Lucas (Tom Holland) rimane con lei mentre viene ricoverata in un vicino ospedale. Henry e i figli però non sono morti, ma si sono rifugiati in una delle camere del resort. Henry manda quindi i figli insieme ad un gruppo di sfollati che stanno partendo per le montagne e parte alla ricerca della moglie e del primogenito. Lucas intanto si sta dedicando ad aiutare i sopravvissuti, cercando di riunire le famiglie separate dallo tsunami, ma quando ritorna all'ospedale dalla madre non la trova più nel suo letto. Intanto Henry sta facendo il giro degli ospedali della zona proprio alla ricerca di Maria e di Lucas, dopo essere riuscito a contattare il suocero per informarlo della terribile situazione in cui si trova la famiglia.

