THOMAS BOCCHIMPANI / Il cantante vicentino non vede l’ora di ritrovare il palcoscenico (Amici 16, pomeridiano 21 gennaio 2017)

THOMAS BOCCHIMPANI, IL CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: DELUSIONE PER NON ESSERE STATO CHIAMATO IN CAUSA (AMICI 16, POMERIDIANO 21 GENNAIO 2017) – Tra poche ore va in onda su Canale 5 il nuovo appuntamento con il talent Amici condotto da Maria De Filippi. Tanti i giovani talenti che sono pronti a mettere in mostra tutte le proprie qualità artistiche partendo dal cantate originario della provincia di Vicenza Thomas Bocchimpani. Purtroppo per quest’ultimo la puntata trasmessa lo scorso 14 gennaio è stata interlocutoria non avendo trovato spazio nelle esibizioni per scelta del capitano della propria squadra. Nonostante questo in settimana si è impegnato tantissimo nelle prove per farsi trovare pronto nel caso si dovesse rendere necessario il proprio prezioso contributo. Contributo che Thomas ha sempre dato con estrema professionale dimostrando di avere le carte in regole per poter sperare di accedere alla tanto agognata fase serale. Infatti, nelle puntate pre pausa natalizia, Thomas ha avuto modo di portare avanti una vera e propria battaglia personale con Alessio Minnini: il 26 novembre ha perso la sfida per 3-1 per poi rifarsi nelle puntate del 2 e del 10 dicembre.

THOMAS BOCCHIMPANI, IL CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: SU ITUNES IL SUO INEDITO ‘SCUSA’ (AMICI 16, POMERIDIANO 21 GENNAIO 2017) – Thomas Bocchimpani è uno dei concorrenti più interessanti di questa sedicesima edizione del fortunato talent ideato e condotto da Maria De Filippi. Nato a San Giuseppe di Cassola in provincia di Vicenza, Thomas ha sempre dimostrato di aver voglia di emergere e di essere un grande appassionato di musica e canto. Infatti, il giovane concorrente frequenta il liceo musicale dove studia canto ed uno strumento musicale molto affascinante come il pianoforte. La sua passione, come ha raccontato durante la fase di casting del talent, per il canto nasce fin da quando aveva soltanto 8 anni. Peraltro era molto attratto anche dalla danza. A 10 anni è avvenuta la sua prima esibizione mentre il suo idolo indiscusso è Michael Jackson. In questi giorni, peraltro, Thomas Bocchimpani è protagonista della seconda gara di inediti di Amici 16 avendo pubblicato su iTunes il suo inedito Scusa. La sfida che sta avendo luogo a suon di download lo vede incrociare Francesco Parrino che invece ha pubblicato il brano Tu sei l’amore.

