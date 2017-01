Trono Classico/ Uomini e donne, gossip e news: i ClaMario promuovono Andrea Melchiorre e bocciano Sonia Lorenzini! (Oggi, 21 gennaio 2017)

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS DEL 21 GENNAIO 2017: La coppia del momento per quel che riguarda Uomini e donne è sicuramente quella formata da Claudio Sona e Mario Serpa. Questo è noto ormai a tutti e, soprattutto al popolo del programma di Maria De Filippi. Quello che non sapevamo è che i due sono diventati dei veri e propri influencer e non stiamo parlando solo di scelta di abiti o di prodotti di bellezza o altro, ma di scelte personali e di "tifoseria" del trono classico. Nelle scorse ore la registrazione di Uomini e donne ha rivelato che Mario Serpa, ancora nelle veste di opinionista, ha promesso battaglia a Sonia Lorenzini tanto da lanciare un vero e proprio "scoop" che riguarderebbe una possibile storia d'amore tra la tronista e il bel Federico. E' inutile dire che la cosa ha fatto scoppiare un vero e proprio caos in studio soprattutto per il fatto che anche Alessandro Calabrese, corteggiatore di Sonia, ha ammesso di sapere di questa cosa per poi lasciare platealmente lo studio. La cose che però lascia tutti di stucco sono i commenti sui social. A quanto pare, Mario Serpa non solo è riuscito a bocciare Sonia passando molti dalla sua parte ma anche a promuovere il bell'Andrea Melchiorre. E' bastato pubblicare un video con l'ex corteggiatore per spingere il popolo social a chiedere a gran voce la sua investitura a tronista. I fan scommettono già che andrà a finire proprio così con Sonia Lorenzini fuori dal programma e Andrea pronto a salire sul trono. Le scommesse sono aperte.

