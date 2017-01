UNA VITA / Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Teresa disperata per il tradimento di Mauro

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LA DISPERAZIONE DI TERESA - Le puntate italiane e spagnole di Una vita oggi andranno in vacanza, tornando regolarmente il prossimo lunedì. In attesa di conoscere gli importanti sviluppi che avranno luogo nel paese iberico nei prossimi giorni, ancora non si placa l'eco per il nuovo ostacolo che riguarderà i protagonisti Mauro e Teresa. Quest'ultima ha trovato il fidanzato a letto con Sonia e a nulla sono servite le sue spiegazioni, riguardante la totale assenza di ricordi relative alle sue ultime ore. Mentre l'ispettore San Emeterio sarà profondamente turbato, convinto che Sonia abbia inserito qualcosa nel suo vino, Teresa non potrà negare la sua disperazione. Correrà quindi dall'amica Cayetana raccontandole ciò che è accaduto e faticando a nascondere le lacrime. Ancora una volta sarà compito della vedova De La Serna tirare su di morale l'amica, abbracciandola e piangendo insieme a lei. Questo rapporto non potrà fare a meno di stupire! Se qualcuno di voi crede infatti che le due donne, la cui identità è stata scambiata, si odieranno finirà per sbagliarsi di grosso.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 21 GENNAIO: I TOP E I FLOP DELLA SETTIMANA - Oggi Una vita non va in onda su Canale 5, lasciando spazio alla tradizionale programmazione del sabato con Amici di Maria De Filippi. La settimana che si è conclusa ieri, comunque, non è stata priva di colpi di scena, soprattutto in merito alle tantissimi novità apprese da Teresa. E' lei la migliore degli ultimi giorni con un bel 8 in pagella: sebbene in un primo momento si sia detta contraria a rievocare tristi ricordi, poi la maestra ha cambiato idea decidendo di dare una possibilità alla tesi di Mauro. Voto 7 anche per l'ispettore San Emeterio che si conferma una persona integra e sincera. Tra i peggiori vanno invece inserite di diritto Maria Luisa e Lourdes: la signora Palacios è una persona crudele, pronta a tutto per realizzare i suoi scopi. Ma vedere la figlia credere senza obbiezioni alle sue parole, non può far altro che permetterle di entrare di diritto nella lista dei flop. Ovviamente male anche Cayetana con le sue manipolazioni, ma cosa sarebbe la telenovela spagnole senza di lei?

