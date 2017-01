UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni, Alessandro Calabrese dimentica Sonia Lorenzini con Alessia Macari? (Trono Classico, oggi 21 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ALESSANDRO CALABRESE, DOPO L’ELIMINAZIONE, SI CONSOLA CON ALESSIA MACARI – E’ durata poco la sofferenza di Alessandro Calabrese che, dopo essere stato eliminata dalla tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, nel corso dell’ultima puntata del trono classico, ha ritrovato velocemente il sorriso. L’ex gieffino ed ex corteggiatore, infatti, subito dopo la registrazione della puntata, ha partecipato ad una festa sprizzando gioia da tutti i pori. L’occasione è stata il compleanno di un amico a cui Alessandro Calabrese ha partecipato con alcuni vip. Nella foto pubblicata dall’ex corteggiatore sui social, infatti, spicca la presenza di Pamela Prati e di Alessia Macari, la Ciociara vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip e che è tornata a lavorare anche nel programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro. Nonostante la decisione di Sonia Lorenzini di mandarlo a casa, Alessandro Calabrese non appare affatto dispiaciuto. Accanto ad Alessia Macari, in particolare, sfoggia sempre il suo sorriso. Non è la prima volta che Alessandro trascorre una serata con Alessia Macari. I due, infatti, poche settimane fa, sono stati i protagonisti di una serata in una famosa discoteca calabrese e successivamente si sono concessi una cena a Roma come testimoniano le foto che circolano sui social. Il bel Calabrese, dunque, dopo l’addio a Lidia Vella, ha cercato di rimettersi subito in pista prima accettando l’invito di Uomini e Donne e, dopo l’eliminazione, consolandosi con quella che, per il momento, è un’amica ma che in futuro potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Alessandro Calabrese, dunque, stava prendendo in giro Sonia Lorenzini? L’ex corteggiatore pensa esattamente il contrario e, come Mario Serpa, ha puntato il dito contro Sonia accusandola di essere d’accordo con Federico per la scelta finale. Nonostante l'addio, però, c'è chi è pronto a scommettere sul ritorno in studio di Alessandro Calabrese, magari in qualità di tronista. Maria De Filippi che ha dimostrato, così come Gianni Sperti e Tina Cipollari di avere simpatia nei suoi confronti, deciderà di puntare sull'ex gieffino? L'ultima volta che un ex concorrente del Grande fratello è salito sul trono non è andata benissimo. Rossella Intellicato, infatti, lasciò il programma dopo accesi scontri con Tina Cipollari. Cliccate qui per vedere il post.

