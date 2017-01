UOMINI E DONNE / Trono over anticipazioni: Michele e Gemma escono insieme dopo quella frase hot... (oggi 21 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: GEMMA E MICHELE, NASCERÀ L’AMORE? (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Lo scorso giovedì 19 gennaio 2017, presso gli Studi Elios di Uomini e Donne sono arrivati nuovamente le dame ed i cavalieri del trono over di Uomini e Donne pronti, come non mai, per raccontare le nuove dinamiche amorose che li hanno fatti "palpitare" durante il corso di questi giorni lontani dalle telecamere del programma. Naturalmente, come di consueto, la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi da ormai 21 edizioni, si è aperta con Tina Cipollari e Gemma Galgani ed i loro siparietti. La burrosa opinionista televisiva ha aperto le danze entrando in scena con una coroncina e la scritta: "Vuoi fare l'amore con me?", frase che Gemma Galgani avrebbe sussurrato a Michele durante un ballo dopo avergli dato il suo numero negato per ben sette volte. Successivamente, dopo l'ingresso in studio da parte della dama, è partito il nuovo catfight con tanto di video per esaminare il labiale di Gemma alle prese con il ballo con Michele. La dama è uscita con il cavaliere e, facendo il suo ingresso in studio si parla di una serata piacevole e ricca di attenzioni anche se, con la frequentazione con Cristina si dice più avanti. La dama però, dopo aver ascoltato ciò che è successo, pensa che Gemma stia frequentando Michele solo per riaccendere in Giorgio vecchi ricordi ormai "assopiti": sarà così? Anche Tina Cipollari ha criticato Michele giudicandolo falso ma il tutto viene spento con un ballo tra i due. Nel frattempo si è aperta in studio anche un'altra piccola polemica tra Giorgio e Anna con il cavaliere che le ha chiesto come mai non l'avesse salutato a fine registrazione e lei, in difesa di Gemma non l'ha fatto per via di alcune frasi che non le sono piaciute. Nino, in tutto questo, ha specificato che: "Anna è solo mia!", i due presto usciranno insieme dal programma? Attualmente, per fortuna, alcune dinamiche si stanno un po’ spostando da Gemma e Giorgio creando in studio interessanti sviluppi sentimentale che potrebbero regalarci piacevoli novità. Nel frattempo però, la frequentazione tra Michele e Gemma potrebbe rivelarsi più interessante del previsto, non trovate?

© Riproduzione Riservata.