Uomini e Donne / Anticipazioni registrazione e Gossip: Sonia sta mentendo? Luca bacia Giulia (Trono Classico, oggi 21 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: IL TRONO DI SONIA È UNA FARSA? ARRIVA IL PRIMO BACIO! (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Panico in studio durante il corso della nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. La protagonista assoluta della puntata è stata Sonia Lorenzini, la tronista che insieme a Manuel Vallicella e Luca Onestini anima la seconda parte del programma dedicato ai sentimenti e condotto da Maria De Filippi da ben 21 edizioni. Il trono di Sonia è tutto una farsa? Come ben sapete la giovane 27enne era già presente in studio durante il corso della prima stagione del trono cercando di conquistare il cuore di Claudio D'Angelo. Il 31enne però, ha preferito uscire fuori dal programma insieme a Ginevra Pisani, ragazza con la quale attualmente convive. Di seguito quindi, a Sonia è stata concessa l'opportunità di salire sul trono ed iniziare questa nuova esperienza. La Lorenzini ha aperto le danze del nuovo percorso e, durante il corso della penultima registrazione è stato presente Mario Serpa in qualità di opinionista. Al romano è stato affidato il compito di commentare a suo modo, le esterne ed il percorso della sua "nemica pubblica". Mario infatti, non ha mai negato di provare una fortissima antipatia per Sonia e così, anche durante la registrazione di ieri era presente. Proprio Serpa, ha lanciato in studio una vera bomba: Sonia sceglierà Federico! Secondo un suo amico ed informatore infatti, il corteggiatore e la tronista si conoscono e piacciono. Sonia ha affermato di averlo visto solo un paio di volte prima che iniziasse il suo percorso e, dopo aver eliminato Alessandro Calabrese, anche l'ex gieffino ha sostenuto la tesi di Serpa. Alessandro Calabrese è successivamente rientrato in studio avvalorando nuovamente la sua tesi con il sostegno di Mario che ha ribadito: "Tu sei pazza di Federico e sarà lui quello che sceglierai perché sono d’accordo!". Sonia però si è mostrata decisamente serena mentre Gianni ha messo in dubbio la buona fede di Federico: che sia stato direttamente lui a diffondere queste voci? Nel frattempo però, l'esterna di Luca Onestini e Giulia è stata galeotta: ecco arrivare il primo bacio tra i due.

© Riproduzione Riservata.