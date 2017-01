VITTORIA MARKOV / La ballerina padovana che ha commosso Garrison (Amici 16, pomeridiano 21 gennaio 2017)

VITTORIA MARKOV, LA CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: È RIUSCITA A COMMOVUORE GARRISON (AMICI 16, POMERIDIANO 21 GENNAIO 2017) - Ritorna su Canale 5 il consueto appuntamento del sabato pomeriggio con il talent Amici condotto da Maria De Filippi. Tra i protagonisti di questa nuova edizione c’è senza dubbio la giovanissima ballerina originaria della provincia di Padova, Vittoria Markov. Sin dall'inizio del programma la ballerina ha dovuto affrontare le difficoltà derivanti dalla sua corporatura “più morbida” rispetto a quella delle tradizionali danzatrici: per questo, Alessandra Celentano, docente di classico, tra gli altri, non ha incoraggiato l'entrata della ballerina all'interno della classe. A venire in soccorso di Vittoria è stata la professoressa di moderno Veronica Peparini, che invece ne ha sempre apprezzato la forza, le linee e una grinta innata. Durante le puntate, Vittoria ha oscillato tra episodi di delusione e tristezza, e momenti di grande soddisfazione come nella coreografia sulle note di Beautiful di Christina Aguilera, un pezzo che rappresenta a pennello la sua situazione: con l'ausilio dei professionisti e dell'intero corpo di ballo, Vittoria ha ballato la coreografia di Veronica Peparini con molto trasporto, conquistandosi l'approvazione di tutti i docenti. Inoltre, nell'ultima puntata, la ballerina ha ulteriormente convinto tutti i professori, con un'esibizione forte, sentita e appassionata, tanto da emozionare fino alle lacrime il maestro Garrison che, di solito, la elogia con difficoltà.

VITTORIA MARKOV, LA CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: I SUOI PREGI (AMICI 16, POMERIDIANO 21 GENNAIO 2017) - I pregi di Vittoria sono incentrati su una solida preparazione tecnica, conquistata da anni di studio intenso, approfondito in diversi stili e discipline: nel bagaglio della ballerina, oltre alla specializzazione in moderno, sono presenti la danza classica, jazz e qualche assaggio di hip hop. Una cultura molto sfaccettata per una danzatrice che esprime la sua passione e la sua determinazione con la gestione del proprio corpo e con tutta la musicalità. Anche il carattere le fa onore: non si è mai persa d'animo nonostante tutte le critiche, ma ha cercato di affrontare le avversità con impegno e testa alta. Se non riuscirà ad entrare al serale, Vittoria ha comunque vinto la sua battaglia, e si è dimostrata una ragazza di carattere. Nella puntata di questo pomeriggio, gli appassionati del programma si aspettano una Vittoria molto agguerrita e allo stesso tempo femminile e sensuale.

