VLADIMIR LUXURIA, L'OPINIONISTA DELL'ISOLA DEI FAMOSI DA SILVIA TOFFANIN: DAL CASO WANNA MARCHI ALLA SCELTA DI BETTARINI (VERISSIMO, 21 GENNAIO 2017) - Vladimir Luxuria a Verissimo: la nuova opinionista dell'Isola dei Famosi sarà ospite del programma condotto da Silvia Toffanin. Oggi, sabato 21 gennaio, parlerà dell'esclusione di Wanna Marchi e Stefania Nobile, che sta facendo discutere, rivelando di essere stata favorevole alla loro partecipazione. Nessun passo indietro, invece, da parte di Mediaset e quindi Vladimir Luxuria non ha potuto fare altro che prenderne atto. A Verissimo, però, ha parlato anche di ciò che rappresenta il reality che conosce molto bene, vista la sua partecipazione in passato in qualità di concorrente. Le modalità di gioco del programma sono ben note a Vladimir Luxuria, che sarà una delle protagoniste della puntata di oggi di Verissimo. Inoltre, non si tratta neppure della prima collaborazione con Alessia Marcuzzi, essendo stata opinionista della scorsa edizione del Grande Fratello. Feeling, dunque, con la conduttrice, che ritroverà molto presto.

VLADIMIR LUXURIA, L'OPINIONISTA DELL'ISOLA DEI FAMOSI DA SILVIA TOFFANIN: DAL CASO WANNA MARCHI ALLA SCELTA DI BETTARINI (VERISSIMO, 21 GENNAIO 2017). RIVELAZIONI - Vladimir Luxuria ha già parlato di recente del ruolo di opinionista che ricoprirà per l'Isola dei Famosi: lo ha fatto al settimanale Chi, spiegando di voler smascherare chi proverà a fare doppi giochi e di voler aiutare chi si troverà, invece, in un momento difficile. La nuova edizione del reality però sta facendo discutere ancor prima del suo inizio: non sono mancate le polemiche per la scelta di Stefano Bettarini come inviato. Vladimir Luxuria ha spezzato una lancia a favore dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip: «Deve solo stare attento a non farsi fagocitare dai concorrenti che lì diventano iene perché la fame rende aggressivi. I concorrenti si aggrappano all’inviato, e per un panino sono disposti a tutto». L'opinionista ha rivelat che, ad esempio, le donne in passato sono arrivate a fare proposte a sfondo sessuale ai cameraman per un panino. A proposito di televisione: Vladimir Luxuria ha cominciato la sua carriera in tv nel 1999 come ospite del Maurizio Costanzo Show, poi a Markette. Nel 2008 ha vinto l'Isola dei Famosi, nel 2011 è tornata da opinionista e nel 2012 da inviata. Nel 2014 è stata, invece, opinionista del Grande Fratello, mentre nel 2015 ha avuto il ruolo di giurata a Miss Italia e di conduttrice su Deejay Tv de L'isola di Adamo ed Eva.

