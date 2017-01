Verissimo / Ospiti e anticipazioni puntata di oggi 21 gennaio 2017: Vladimir Luxuria, Chicca Rocco e Giovanni Masiero genitori

VERISSIMO, OSPITI PUNTATA 21 GENNAIO 2017: VLADIMIR LUXURIA, I RETROSCENA SULLA SUA PARTECIPAZIONE ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2017 - Silvia Toffanin è pronta a dare il via a una nuova puntata di Verissimo, che tornerà come sempre nel pomeriggio di Canale 5, a partire dalle 16.30, per accompagnare i tanti telespettatori in un viaggio alla scoperta delle novità più interessanti della nuova stagione televisiva. Ospite di questo appuntamento anche Vladimir Luxuria, che in veste di opinionista affiancherà Alessia Marcuzzi nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Luxuria, che ha già partecipato al reality come concorrente qualche anno fa portando anche a casa la vittoria finale, si racconterà Silvia Toffanin nel corso di una lunga intervista e svelerà dettagli inediti legati alla sua nuova esperienza nel reality di Canale 5. Ad anticipare la presenza di Vladimir Luxuria nel salotto di Silvia Toffanin, è stata la fan page ufficiale del talk show, che di recente ha condiviso un post per dare appuntamento a tutto il pubblico. Cliccate qui per visualizzare il messaggio direttamente sui social.

VERISSIMO, OSPITI PUNTATA 21 GENNAIO 2017: FE, DALLA VILLA DI DONNA FRANCISCA AL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN! – Come ogni sabato, ad aprire la puntata di Verissimo ci saranno gli attori di una delle soap opera più amate di sempre, Il Segreto. Nella puntata di oggi, Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto a Marta Tommasa, l’attrice che nella serie spagnola presta il volto a Fe, l’amatissima cameriera di Donna Francisca spesso al centro di tutte le dinamiche della soap. L’attrice, che nelle puntate italiane è appena tornata a vestire i panni del suo personaggio, è attualmente in attesa del secondo figlio. Come molti sanno, infatti, Marta Tommasa nella vita privata è sposata con un altro volto noto de il Segreto, l’indimenticabile Jordi Coll, che fino a qualche mese fa vestiva i panni dell’amatissimo Gonzalo, uscito di scena ormai da molti mesi assieme a Maria per sfuggire alle ire della perfida Francisca Montenegro. Fe svelerà i retroscena del suo personaggio, le anticipazioni della soap e racconterà dettagli inediti delle trame in onda in questo periodo.

VERISSIMO, OSPITI PUNTATA 21 GENNAIO 2017: CHICCA E GIOVANNI PRESTO GENITORI, L’ANNUNCIO NEL TALK SHOW DI CANALE 5 - Oggi, sabato 21 gennaio, va in onda un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Saranno diversi gli ospiti di questa puntata e, fra i tanti volti noti della tv, ritroveremo anche due protagonisti indimenticabili del Grande Fratello, stiamo parlando di Chicca Rocco e Giovanni Masiero, che nella puntata di oggi racconteranno al pubblico le emozioni che stanno vivendo in attesa della nascita della loro prima figlia. È stato proprio Verissimo, di recente, a svelare l’indiscrezione sulla gravidanza della Rocco, ma oggi la coppia raggiungerà Silvia Toffanin per raccontare, in un'intervista in esclusiva, tutte le gioie legata all’attesa. I coniugi Maisero, che come molti ricorderanno si sono conosciuti e innamorati nel celebre reality di Mediaset, si sono uniti in matrimonio lo scorso 30 aprile; qualche settimana dopo, ospiti nel salotto di Silvia Toffanin, i due ex gieffini, oltre a condividere i ricordi più belli del loro grande giorno, hanno rivelato al pubblico il grande desiderio di poter formare al più presto una famiglia.

