ADRIANO PAPPALARDO E LISA GIOVAGNOLI / L’incidente in parapendio e la voglia di ricominciare (Domenica Live, oggi 22 gennaio 2017)

ADRIANO PAPPALARDO E LISA GIOVAGNOLI: IL CANTANTE E LA MOGLIE TORNANO DA BARBARA D’URSO (DOMENICA LIVE, OGGI 22 GENNAIO 2017) - Il grande ritorno con un’estrema voglia di “ricominciare”: Adriano Pappalardo e la moglie Lisa Giovagnoli tornano in tv dopo una lunga assenza dovuta all’incidente grave avuto dal cantante 72enne nello scorso agosto con il suo parapendio. Avviene tutto da Barbara D’Urso, grande amica del cantante, che nello studio di Domenica Live ospiterà il grane ritorno, forse proprio cantando il grande successo di Adriano “Ricominciamo”. Quell’urlo mancava terribilmente da mesi in tv e oggi potrà riaccadere, con a fianco la storica compagna prima e poi dal 2010 moglie del buon Adriano. Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli, sua compagna di vita da 38 anni, madre del figlio Laerte, si sono sposati il 4 novembre nella Sala Rossa del Campidoglio, ufficiati dall’allora sindaco di Roma Gianni Alemanno. Una grande cerimonia e un grande rapporto per la mamma di Laerte e per Pappalardo che oggi racconteranno in tutti gli ultimi difficile mesi passati prima con l’ansia delle condizioni post-incidente e ora con la serenità di essersela scampata e non di poco.

ADRIANO PAPPALARDO E LISA GIOVAGNOLI: IL GRAVE INCIDENTE IN PARAPENDIO (DOMENICA LIVE, OGGI 22 GENNAIO 2017) - Il 4 agosto 2016 Adriano Pappalardo incappò nel secondo grave incidente della sua lunga carriera: anni fa era stato il deltaplano, questa volta il parapendio: oggi il grande ritorno in tv con la moglie Lisa per raccontare questo ultimo periodo difficile da agosto fino ad oggi. Quel drammatico giorno, Adriano Pappalardo è rimasto vittima di un incidente con il parapendio sul litorale pontino: trasportato in tarda serata al pronto soccorso dell’ospedale santa Maria Goretti di Latina, Adriano ha una frattura della tibia, diverse fratture costali e contusioni polmonari, ma per fortuna quasi subito non si sono rese necessari interventi per salvare la vita d’urgenza. Un grand spavento, questo sì, con Adriano che ha sorvolato con pericolosità e forse per un colpo di vento è piombato giù sul litorale pontino. Pochi giorni dopo fu proprio il figlio Laerte a raccontare serenamente come il peggio era passato: «Grazie per l'interessamento,appena posso rispondo a tutti! Poteva andare peggio ma fortunatamente a mi padre je devi SPARÀ pe ammazzallo!!!», scrisse su Facebook Laerte Pappalardo.

© Riproduzione Riservata.