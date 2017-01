AMICI 2017 / Ed. 16, anticipazioni registrazione 4 febbraio e serale: Lo Strego, Andreas, Riccardo e Alessio VS i compagni, Oliviero in sfida

AMICI 16, 2017 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 4 FEBBRAIO POMERIDIANO E SERALE: LO STREGO, ANDREAS, RICCARDO E ALESSIO CONTRO I COMPAGNI – In vista dell’inizio del serale di Amici 2017 durante il quale uno dei coach sarà Giorgia, in quel di Cinecittà continuano le registrazioni delle puntate pomeridiane. Quella registrata ieri che il pubblico potrà vedere solo il prossimo 4 febbraio su canale 5 è stata, come al solito, ricca di polemiche come svela il Vicolo delle News nelle sue anticipazioni. La divisione a squadre per la sfida del sabato continua a creare problemi tra gli allievi. Le nuove formazioni non piacciono soprattutto a Lo Strego, Andreas Muller, Riccardo Marcuzzo e Alessio Mininni, quattro degli allievi della scuola di Amici 2017 più amati dal pubblico. Insieme, i quattro alunni hanno chiesto a Maria De Filippi e alla produzione di poter formare una terza squadra per avere la possibilità di esibirsi. Secondo il parere dei capi della rivolta, infatti, gli attuali capisquadra farebbero esibire solo i propri amici. Andreas, inoltre, rivela che contrariamente allo scorso anno, sono pochi gli allievi con cui riesce ad andare d’accordo. Il ballerino afferma di non avere un buon rapporto soprattutto con Mike Bird che avrebbe anche una cattiva influenza su Federica. La richiesta dei quattro scissionisti, tuttavia, non viene accettata e le squadre restano due. Si parte così con la sfida a squadre. Nella prima manche Vittoria non si esibisce. La ballerina viene punita per non aver voluto schierare Sebastian nonostante in settimana gli avesse fatto i complimenti per la sua esibizione. La prima manche viene così vinta dai Senza Piano. In sfida finisce Oliviero che, però, vince tranquillamente la sfida. La seconda manche della sfida a squadre, invece, dura pochissimo per il poco tempo a disposizione e a vincere è la squadra dei Tasso Rosso.

