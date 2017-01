ATTILIO FONTANA & CLIZIA FORNASIER / Il figlio Blu e la nuova vita della coppia di attori (Domenica Live oggi, 22 gennaio 2017)

ATTILIO FONTANA & CLIZIA FORNASIER, GLI ATTORI OSPITI DI DOMENICA LIVE (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Sorprese a Domenica Live oggi anche per Attilio Fontana e Clizia Fornasier. La coppia di attori sarà infatti ospite del programma in onda oggi pomeriggio su Canale 5 e condotto da Barbara D'Urso. Attilio Fontana e Clizia Fornasier sono diventati genitori da pochi mesi: hanno dato alla luce un bambino che hanno deciso di chiamare Blu. I due attori si sono conosciuti nel 2013 nella trasmissione Tale e Quale Show. Il figlio Blu è nato il 1° giugno 2016. E l'arrivo del bambino ha sicuramente cambiato in meglio la loro vita. All'ottavo mese di gravidanza Attilio Fontana e Clizia Fornasier hanno avuto un incidente d'auto e hanno temuto molto per le condizioni del bambino che sarebbe dovuto nascere dopo un mese: tutto però è andato per il meglio e i due attori si sono presi solo un grande spavento. Il nome del figlio è singolare ma è stata la stessa Clizia Fornasier a spiegare perché per il bambino avuto da Attilio Fontana è stato scelto Blu. Poco prima del parto Clizia Fornasier ha dichiarato al raccontato al settimanale Gente che “Blu è la sintesi di un mare di emozioni figlie del nostro lungo rapporto epistolare fatto di messaggini. Li ho stampati e rilegati. Ne è nato un libro di 400 pagine che gli ho regalato”. E ha aggiunto: “in Blu c’è la profondità dell’universo ed è il colore del mantello della Vergine Maria, un simbolo sacro che abbiamo fatto nostro“.

© Riproduzione Riservata.