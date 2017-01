AVANTI UN ALTRO/ Il concorrente Vito non porta a casa il montepremi: chi giocherà oggi, 22 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 22 gennaio 2017) - Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono pronti a tornare sul piccolo schermo di Canale 5 anche stasera, domenica 22 gennaio 2017, con una nuova puntata di Avanti un altro che prenderà il via dalle 18.45. In attesa di scoprire chi giocherà più tardi, diamo uno sguardo a quello che è accaduto ieri. Come sempre il pidigozzaro viene scoperchiato da una persona scelta a caso tra il pubblico, questa sera si tratta di un anziano dal volto molto simpatico. Il salottino sembra invece essere infestato da personaggi di cui Paolo credeva di essersi sbarazzato, sono infatti alcuni dei protagonisti del Mini Mondo e così ritroviamo in studio la Ciociara, l'Alieno, la Dottoressa, il crociato e lo scienziato pazzo. Il primo concorrente della serata è Marco, ambulante di quarantuno anni piemontese con la passione per la musica che dopo due risposte esatte su quattro è costretto ad andare via. La seconda concorrente è invece Felicia, una simpatica donna campana con la passione per il ballo. Dopo aver fatto due passi di danza con il maestro Laurenti, Felicia è pronta a rispondere alle sue quattro domande. Fortunatamente le va bene e pesca il primo pidigozzo della serata che contiene però la pariglia. Il gioco va avanti e questa volta a porre la domanda è un personaggio del salottino scelto dalla stessa concorrente, la bellissima dottoressa. Purtroppo Felicia non dà la risposta corretta e lascia il posto a Vito, un ragazzo molto espansivo che diverte tutto il pubblico con la sua presentazione. Anche Vito perde e cede la sedia a Fabio, un vigilantes romano che dopo aver risposto correttamente alle domande pesca un pidigozzo dal valore di 30.000 euro. Decide di proseguire ma nulla di fatto ed è costretto ad andare via, ora tocca a Silvia, una guida turistica di quarantadue anni che vive in Emilia Romagna ma ha origini toscane. Ancora un'altra domanda fatta da un personaggio del salottino scelto da Silvia, si tratta del Crociato, ma alla sua domanda la concorrente non dà la risposta esatta. Ora tocca all'ultimo concorrente delle serata, Stefano ventiquattrenne siciliano, appassionato di calcio ma anche per lui niente di fatto. A questo punto il presentatore invita tutti i concorrenti a rientrare in studio, fa pescare loro un pidigozzo per uno e chi pesca la somma più alta va al gioco finale. Ironia della sorte vuole proprio che sia Vito, il concorrente che aveva divertito con la sua stramba presentazione, a pescare un pidigozzo da 30.000 euro, la somma più alta rispetto a quella pescata da tutti gli altri concorrenti. Il presentatore ha fatto di tutto per evitare questa fine ma è costretto a porre le ultime ventidue domande a cui dare la risposta sbagliata proprio a Vito. Vito sembra essere un po' confuso e non riesce a rispondere correttamente alle domande ma in compenso si è divertito ed ha divertito molto tutto il pubblico.

