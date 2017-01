Anticipazioni Il Segreto puntata serale 22 gennaio: Donna Francisca distrugge i Mella?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 22 GENNAIO: FRANCISCA DISTRUGGE I MELLA? - Il Segreto torna su Canale 5 anche di domenica per un nuovo avvincente episodio caratterizzato dagli intrighi di Donna Francisca. La Montenegro dovrà fare i conti con la delusione per essere stata snobbata dai Mella, ormatosi stabilitosi in pianta stabile a Puente Viejo e decisi a inaugurare la loro nuova casa. Yolanda e Gabriel si prepareranno ad una festa in grande stile alla quale invitare tutti gli abitanti del paese, ad esclusione ovviamente di colei che più di ogni altro ha messo i bastoni tra le ruote a questo loro trasferimento. Venuta a sapere di questo progetto, la Montenegro andrà su tutte le furie. Dovrà prepararsi a compiere la sua vendetta? Non sarà sola in questa sua nuova disputa contro la famiglia Mella: a sorpresa, sarà al suo fianco Don Berengario, il sacerdote arrivato in sostituzione di Don Anselmo durante il suo ricovero in ospedale. Il prelato si dimostrerà particolarmente interessato alle sorti della ricca signora, portando alla sua attenzione delle idee a dir poco intriganti. Lei lo ascolterà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 22 GENNAIO: LUCAS ED ELISEO ALLO SCONTRO - I problemi saranno all'ordine del giorno per i protagonisti de Il Segreto e da essi non potrà restarne immune Lucas, sconvolto dopo essere venuto a sapere che Eliseo ha alzato le mani su Sol. Quest'ultima ha cercato in ogni modo di nascondere all'amato quanto accaduto ma purtroppo nulla ha potuto di fronte alle insistenze dello stesso e alla consapevolezza che il losco individuo sia pericoloso non mai. Sarà per questo che lo scontro tra Lucas ed Eliseo sarà inevitabile e rischierà di diventare violento anche se il pronto intervento di Don Berengario, ormai sempre più presente nelle vicende dei suoi parrocchiani, eviterà che i due rivali vengano alle mani. Non sarà comunque questa la fine delle ostilità: al contrario, l'odio tra i due uomini crescerà sempre più, così come l'esigenza dei Santacruz di liberarsi una volta per tutte di Eliseo. Il piano di Severo tornerà nuovamente di grande attualità?

© Riproduzione Riservata.