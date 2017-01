Autumn in New York / Il film con Richard Gere in onda su Canale 5. Trama e cast (Oggi, 22 gennaio)

AUTUMN IN NEW YORK, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: IL CAST (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Nella seconda serata del palinsesto di Canale 5 è prevista la messa in onda della pellicola Autumn in New York. Si tratta di un film romantico del 2000 diretto da Joan Chen ed interpretato da Richard Gere, Winona Ryder, Anthony LaPaglia, Sherry Stringfield e Jill Hennessy. Le musiche sono di Gabriel Yared mentre la durata è di circa 103 minuti.

AUTUMN IN NEW YORK, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: LA TRAMA (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Will Keane (Richard Gere) è un donnaiolo ormai quasi cinquantenne che non riesce ad avere una relazione seria con una donna. Quando incontra Charlotte (Winona Ryder), che ha quasi metà dei suoi anni, si prepara all'ennesima storiella. Quando Will si prepara a lasciare Charlotte questa però le confessa di essere ammalata di neuroblastoma cardiaco, e che quindi morirà presto. Will decide quindi di passare con Charlotte il suo ultimo periodo, per non lasciarla da sola proprio nel momento peggiore della sua vita. Col passare del tempo il rapporto tra i due cresce e Will, forse per la prima volta, si trova ad essere veramente innamorato, ma il tempo concesso a Charlotte si sta rapidamente consumando. La giovane ragazza sembra l'unica a non essere spaventata dalla fine incombente, ed intende vivere intensamente i suoi ultimi giorni. Will rischia, dopo avere assaggiato l'amore vero per la prima volta, di essere abbandonato, e fa il possibile per trovare un modo di curare Charlotte. Trova finalmente un chirurgo disposto a tentare la difficile operazione, ma le possibilità di riuscita rimangono comunque molto scarse.

