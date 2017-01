BELEN RODRIGUEZ / News, Andrea Iannone pilota innamorato sui social: la splendida dedica per la fidanzata (Oggi, 22 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA DEDICA D’AMORE DI ANDREA IANNONE – E’ amore vero quello nato tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Dopo settimane di silenzio social, da qualche giorno, Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono tornati attivissimi sui social regalando ai fans foto del loro amore. Andrea Iannone, infatti, ha reso pubblico il suo sentimento per la bellissima showgirl argentina scrivendo una meravigliosa dedica sul suo profilo Instagram. Follemente innamorato di Belen che gli ha fatto perdere completamente la testa, il pilota di motociclismo ha pubblicato la foto di un bacio con la sua fidanzata scrivendo: “Amare è folle, amarti no!”. Poche parole ma che esprimono la grandezza dell’amore che Iannone prova per la Rodriguez. Dopo mesi di sofferenza per la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino che resterà comunque una delle persone più importanti della sua vita per averle donato Santiago, Belen ha ritrovato la felicità e la fiducia nell’amore grazie ad Andrea Iannone che con pazienza e perseveranza è riuscito a conquistare il suo cuore. Un amore, dunque, che sta crescendo giorno dopo giorno e che rende felici entrambi i protagonisti. Cliccate qui per vedere il post.

