Belli freschi / Il film con Christian De Sica e Lino Banfi in onda su Italia 1. La trama e il cast (Oggi, 22 gennaio)

BELLI FRESCHI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: IL CAST (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – Questo pomeriggio alle ore 16,00 viene trasmesso su Italia 1 il film commedia Belli freschi. Un film italiano del 1987 diretto dal regista Enrico Oldoini con durata di poco superiore ai 90 minuti. Nel cast Lino Bandi, Christian De Sica, Lionel Stander, Marina Viro, Lisa Lavender, Rossana Banfi, Kaspar Capparoni e Monica Frassinelli.

BELLI FRESCHI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1: LA TRAMA (OGGI, 22 GENNAIO 2017) – La vicenda vede come protagonisti due cantanti jazz, Tom (Lino Banfi) e Jerry (Cristian De Sica), che sognano un giorno di diventare famosi e di potersi finalmente affermare nel mondo dello spettacolo. Tuttavia la notorietà per loro tarda ad arrivare e mossi dal desiderio di far conoscere la propria musica, Tom e Jerry decidono di intraprendere un viaggio oltreoceano e cioè di andare in America per realizzare il sogno della loro vita. L’intento dei due sfortunati cantanti è quello di trovare un popolare e molto importante attore hollywoodiano conosciuto nella città di Roma, il quale ha firmato loro un tovagliolo facendolo passare per un contratto di lavoro. Tom e Jerry, quindi, astutamente vogliono fare in modo che il famoso attore in qualche modo rispetti e tenga fede al contratto, seppur finto. Così decisi a voler portare a termine questo obiettivo, i due prendono informazioni per capire dove l’attore abiti, e poi provano ad intrufolarsi nella sua lussuosa villa. Qui neanche rendersene conto si ritrovano tra le mani un mitra e maneggiandolo, inavvertitamente premono il grilletto ferendo il povero attore. I due quindi decidono subito di darsi alla fuga, diventando dei delinquenti sulle cui tracce si mette la polizia statunitense che li inizia a cercare per ogni dove. I due cantanti sono ben consapevoli della gravità delle loro azioni, ma allo stesso tempo sanno di essere ricercati e quindi escogitano un piano che possa salvarli dalla giustizia americana. Decidono di travestirsi da donne, insieme a loro ci sono altre due ragazze Barbara e Conchita, le quali li accompagnano nelle loro rocambolesche avventure e peripezie pur di sfuggire alla polizia americana. Nonostante però tutti i tentativi, Tom e Jerry vengono scoperti ed arrestati. Viene allora deciso di riportare i due colpevoli nella villa dell’attore per la ricostruzione dei fatti, ma qui nuovamente premono accidentalmente il grilletto ferendo a morte tutte le persone presenti. Per loro quindi scatta un nuovo piano di fuga che li vedrà molti anni dopo spensierati e felici in Messico dove hanno assunto una nuova identità.

