C'è posta per te / Pagelle terza puntata: i top e i flop. Scamarcio e Belen star della serata

C'è posta per te, le pagelle della puntata del 21 gennaio 2017: ecco i top - Tra i top di questa commovente (come sempre) puntata di C'è posta per te sicuramente la parte iniziale, quella che ha visto come protagonista l'ospite più atteso di serata, Riccardo Scamarcio, arrivato nello studio di Maria De Filippi per fare una sorpresa a Stefania, che dopo la scomparsa di sua madre quasi un anno fa ha smesso di "vivere" dimenticandosi della sua vita e dedicando ogni singolo momento della sua giornata a suo fratello Simone e suo papà Fabio. Tra gli altri top della puntata la storia della giovane Tatiana, che a 18 anni ha scelto di mettersi alla ricerca di quel padre che non vede da 17 anni e di cui non conosce nemmeno la voce; e la storia anche di Brenda e Alfonso, il cui amore supera qualsiasi difficoltò economica e riesce a trionfare anche grazie al "piccolo" regalo che Brenda ha voluto fare al suo fidanzato con la presenza di Belen Rodriguez in studio, pronta a riempire i due di regali per sè e per la loro bambina.

C'è posta per te, le pagelle della puntata del 21 gennaio 2017: ecco i flop Tra i flop della puntata di C'è posta per te, purtroppo, la storia di Alessandro, un ragazzo arrivato nello studio di Maria De Filippi per cercare il perdono di sua moglie Valentina, che l'ha lasciato portando via con sè la loro bambina. A sostenere Valentina anche i suoi genitori, la signora Maria e il signor Franco. La situazione però non è andata come Alessandro sperava che andasse: Valentina, dopo aver più volte negato una verità che Alessandro cercava di affermare con forza, ha chiesto a Maria di chiudere la busta per non volerlo più rivedere. Tutto il pubblico, naturalmente, era dalla parte di Alessandro. Un altro terribile flop riguarda la storia della donna in preda alle aggressioni di suo marito, arrivata addirittura a chiedere perdono alle sue figlie per essere scappata a causa della sua violenza: le due figlie in studio sono state prese di mira anche dai commenti dei social per le risposte a dir poco imbarazzanti che hanno dato, giustificando addirittura il padre per i comportamenti avuti con la madre. (Fabiola Granier)

