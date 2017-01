CAROLINA CRESCENTINI, L’ATTRICE DE I BASTARDI DI PIZZOFALCONE OSPITE SU RAI 1 (ARENA DI GILETTI, PUNTATA 22 GENNAIO 2017) - Ci sarà anche Carolina Crescentini, una delle nuove leve del cinema italiano, tra gli ospiti della puntata domenicale dell'Arena di Giletti in programma oggi, 22 gennaio 2017. Attualmente Carolina Crescentini è impegnata sul piccolo schermo di Rai 1 al fianco di Alessandro Gassmann, nella fiction I bastardi di Pizzofalcone. La serie è tratta dai libri di Maurizio de Giovanni, e vede l’attrice prendere i panni della pm Laura Piras, che fin da subito è rimasta affascinata dall’Ispettore Lojacono (Gassmann, appunto), arrivato a Pizzofalcoe quasi per punizione. L’ospitata nello studio di Massimo Giletti a L’Arena può diventare una bella occasione per raccontar qualcosa di più in merito a questo nuovo ruolo e ad eventuali progetti futuri per Carolina Crescentini. In attesa di scoprire che cosa racconterà, diamo uno sguardo alla sua carriera.

CAROLINA CRESCENTINI, L’ATTRICE DE I BASTARDI DI PIZZOFALCONE OSPITE SU RAI 1: LA CARRIERA (ARENA DI GILETTI, PUNTATA 22 GENNAIO 2017) - Nata a Roma nell'aprile del 1980, Carolina Crescentini ha studiato presso l'istituto scientifico Massimiliano Massimo ove ha conseguito la maturità, per poi iscriversi alla facoltà di Lettere, in particolare dedicandosi all'indirizzo cinematografico. La sua evidente passione per il mondo dello spettacolo l'ha quindi spinta a iscriversi al Centro sperimentale di cinematografia, ove ha conseguito il diploma nel corso del 2006. Il suo debutto è avvenuto con una serie di piccoli ruoli, tra i quali il più importante è stato quello nell'ambito di Carabinieri - Sotto copertura, una miniserie trasmessa da Canale 5 e diretta da Raffaele Mertes. L'attrice capitolina ha poi preso parte H2Odio, sempre nel 2006, alle dipendenze di Alex Infascelli, prima di avere il suo primo vero ruolo da protagonista in Notte prima degli esami - Oggi, pellicola diretta da Fausto Brizzi nell'anno successivo, facendo coppia con Nicolas Vaporidis. Un binomio rinnovato in Cemento armato, la pellicola che ha segnato il debutto del regista Marco Martani. Sul piccolo schermo si è invece fatta notare per la partecipazione ad uno degli episodi di Provaci ancora prof!, al fianco di Veronica Pivetti, e per il ruolo svolto all'interno della sit-com Boris, ove ha recitato nella parte di Corinna Negri. La sua sicura crescita professionale è stata poi confermata nel 2008, quando ha preso parte a Parlami d'amore, diretta da Silvio Muccino. Un ruolo che le è valsa la nomination in qualità di miglior attrice non protagonista ai David di Donatello. Il 2009 l'ha vista protagonista di ben tre pellicole, Generazione 1000 euro, alle dipendenze di Massimo Venier, Due partite, diretta da Enzo Monteleone e Oggi sposi, ove è stata diretta da Luca Lucini. Una attività non solo intensa, ma anche caratterizzata da estrema qualità, per la quale le è stato conferito nel 2009 il premio Giuseppe De Santis, come migliore attrice emergente dell'anno. La sua attività è poi proseguita negli anni successivi con la partecipazione a pellicole come Una famiglia perfetta (Paolo Genovese, 2012), Allacciate le cinture (Ferzan Ozpetek, 2014) e Assolo (Laura Morante, 2016). Per quanto riguarda la sua vita privata, Carolina Crescentini è fidanzata con il musicista Dave Peter Mellish, relazione di cui ha parlato in una intervista rilasciata a Vanity Fair. Nel corso della stessa ha anche parlato molto di sè, definendosi abitudinaria nelle relazioni, tranquilla e amante delle cose semplici. Allo stesso tempo ha dichiarato la sua predilezione per la socialità, di cui sono testimonianza le amicizie intrattenute da oltre 20 anni, ma anche pronta a tagliare ogni relazione con chi la tradisce. Che altro aggiungerà oggi, domenica 22 gennaio 2017, a L’Arena di Massimo Giletti?

