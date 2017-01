CHE DIO CI AIUTI 4 / Anticipazioni quarta puntata 22 gennaio 2017: Nico esempio di vita per il piccolo Edo?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 22 GENNAIO 2017: DI MADRE IN FIGLIA - Stasera, domenica 22 gennaio 2017, torna in onda sul piccolo schermo di Rai 1 la quarta stagione di Che Dio ci aiuti, la fiction targata LuxVide che vede protagoniste Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela e Valeria Fabrizi in quelli di Suor Costanza. Il primo episodio, trasmesso dalle 21.25 circa, si intitola "Di madre in figlia", e mostrerà al pubblico diversi intrecci che potrebbero anche rivelarsi pericolosi. Nonostante la clamorosa buca che il Dottor Mattei, alias Gabriele, le ha dato al matrimonio del suo ex, Monica (Diana Del Bufalo) continuerà ad essere convita che il giovane - interpretato da Cristiano Caccamo - possa essere l'uomo ideale per lei: per questo la figlioccia di Suor Angela cerca in tutti i modi di strappargli un invito a cena (avrà successo con la perseveranza?), scatenando però l'immediata gelosia di Valentina (Arianna Montefiori), che ha anch'ella messo gli occhi sul bel 'dottorino'. Nel frattempo, a Che Dio ci aiuti 4 Nico passa del tempo con il piccolo Edo e finisce per diventare un improbabile modello di vita per il giovane figlio di Monica: come andrà a finire questa teoria? Suor Angela dovrà intervenire in aiuto di Azzurra e di Emma, che dovranno fare i conti con ricordi decisamente dolorosi, riportati a galla dalla storia di Serena, una ragazzina infelice che proverà a mettere fine alla sua vita... Che altro succederà a Che Dio ci aiuti 4?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 22 GENNAIO 2017: FAMIGLIA CROCE E DELIZIA - Il secondo episodio di Che Dio ci aiuti 4 in programma stasera, domenica 22 gennaio 2017, vedrà l'avvocato Nico (Gianmarco Saurino) sperimentare sulla sua pelle che cosa significa avere una famiglia numerosa, ritrovandosi a fare da babysitter improvvisato del nipote Andrea. Come se la caverà con quest'altra giovane mente? Azzurra e Suor Angela si occuperanno invece del caso di Laura, una giovane donna che si prende cura del fratello 16enne, Luca, in stato vegetativo. Non passerà molto prima che gli occhi di Andrea arrivino a posarsi sulla bella Emma, la figlia di Azzurra: tra i due nascerà un feeling, come reagiranno rispettivamente lo zio e la Leonardi? In attesa di gustarci la nuova puntata di Che Dio ci aiuti 4 sul piccolo schermo, diamo anche uno sguardo a quello che è successo, in breve, la settimana scorsa.

CHE DIO CI AIUTI 4, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - La scorsa domenica in prima serata su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 4. Dopo aver assistito al matrimonio di Azzurra e Guido, e alla partenza di quest'ultimo, la scoperta di Emma. La giovane è la figlia di Azzurra, abbandonata 15 anni prima. Il primo episodio della terza puntata di Che Dio ci aiuti 4, dal titolo "Un'altra me", si apre con Azzurra ed Emma. La prima inizia a riprendere il suo tirocinio, mentre la figlia cerca di trovare l'abbigliamento migliore per uscire con Filippo. La scelta presa dalla giovane, però, non convince né Azzurra né Suor Angela. Quest'ultima ci tiene, allo stesso tempo, la rassicura. Nel corso dell'episodio, Azzurra ed Emma trascorrono del tempo insieme, andando a fare shopping. Ma, purtroppo, qualcosa è riuscita a rovinare la giornata madre/figlia. Infatti, nelle mente di Emma e Azzurra tornano ricordi del passato molto dolorosi. Nel frattempo, Suor Angela è impegnata con un nuovo ospite del convento, ovvero Claudia. Quest'ultima nasconde dei segreti. Intanto, tra Nico e Monica, inaspettatamente, nasce una bella amicizia. I due sono intenti ad utilizzare un'app di incontri, che possa permettere a Monica di trovare un ragazzo. Nel frattempo, Gabriele, insieme a suor Costanza, cercano nel convento di scoprire chi ha cercato di fare un torto al chirurgo. Nel corso del secondo episodio delle terza puntata, dal titolo "Tutta colpa dell'istinto", suor Angela decide di fare di tutto pur di aiutare Bruno. Quest'ultimo ha un figlio che è affetto da leucemia e che ha necessità di ricevere un trapianto di midollo compatibile. Valentina di fronte al bambino si intenerisce. Monica entra, invece, nel panico, quando viene invitata al matrimonio del suo ex fidanzato, ma alla fine l’intervento di Nico riesce a risolvere un brutto guaio.

