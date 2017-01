CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e anticipazioni puntata 22 gennaio 2017: Paolo Gentiloni, Fedez e J-Ax

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 GENNAIO 2017: PAOLO GENTILONI, J-EX E FEDEZ - Fabio Fazio torna in onda anche oggi, domenica 22 gennaio 2017, con un nuovo appuntamento insieme al suo varietà Che tempo che fa, che prenderà il via dalle 20.30 sul piccolo schermo di Rai 3. Al suo fianco ci sarà come sempre l'ironia pungente di Luciana Littizzetto e la gentilezza di Filippa Lagerback, pronta ad annunciare i nomi degli ospiti che faranno capolino in studio. A Che tempo che fa ci sarà innanzitutto spazio al mondo della musica: i rapper Fedez e J-a X saranno in prima linea per presentare il loro nuovo album, 'Comunisti col rolex', uscito proprio lo scorso venerdì - 20 gennaio 2017 - e anticipato dai singoli 'Vorrei ma non posto' e 'Assenzio', che ha visto partecipare anche Stash e la cantautrice Levante. Proprio il leader dei The Kolors, ex vincitori di Amici di Maria De Filippi, sarà presente nello studio del conduttore insieme ai due colleghi. La trasmissione della terza rete nazionale si focalizzerà però anche sul mondo della politica, grazie alla presenza del nuovo premier Paolo Gentiloni: qualche giorno fa il nuovo Presidente del Consiglio, in carica in seguito alle dimissioni di Matteo Renzi, ha affrontato un'angioplastica presso il Policlinico Gemelli di Roma. Gentiloni, dopo qualche giorno di riposo, è tornato al lavoro e sarà pronto a spostare l'attenzione sulla situazione italiana nello studio di Che tempo che fa. Quali argomenti rientreranno nel suo intervento? Per concludere, Fabio Fazio - prima di lasciare la linea a Che fuori tempo che fa - annuncerà anche i nomi dell'allenatore ed ex calciatore olandese Ruud Gullit e di Flavio Caroli, critico e storico dell'arte italiano.

CHE FUORI TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 GENNAIO 2017 - Fedez, J-Ax e Stash, dopo essere stati ospiti a Che tempo che fa, oggi domenica 22 gennaio 2017 terranno compagnia anche i telespettatori di Che fuori tempo che fa, rimanendo nello studio guidato da Fabio Fazio. Anche Nino Frassica, Fabio Volo, Gigi Marzullo, Luciana Littizzetto e anche Orietta Berti saranno pronti a fare capolino, confermando la loro presenza al programma a partire dalle 21.30: tra i nomi annunciati per il nuovo appuntamento con il varietà c'è innanzitutto quello di Carlo Lucarelli, scrittore, sceneggiatore, regista e giornalista noto come firma de L'Ispettore Coliandro, che sta per tornare in scena sul piccolo schermo (dal prossimo febbraio) con un noir che vedrà protagonista Lino Guanciale. A che fuori tempo che fa non mancheranno Veronica Pivetti e Nicola Savino: la prima ha appena iniziato le riprese della settima stagione di Provaci ancora Prof, amata serie di Rai 1 in cui veste i panni di una simpaticissima professoressa, il secondo invece continua a tenere il timone di Quelli che il calcio su Rai 2 e per il prossimo Festival di Sanremo è stato riconfermato al timone del DopoFestival. Per concludere, Fabio Fazio avrà occasione di incontrare anche lo snowboarder italiano Roland Fischnaller.

