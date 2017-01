CHRISTIAN E DORA MORONI / Tornano insieme? La rivelazione da Barbara d’Urso (Domenica Live, oggi 22 gennaio 2017)

CHRISTIAN E DORA MORONI, TORNANO INSIEME? LA RIVELAZIONE DA BARBARA D'URSO (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Christian e Dora Moroni saranno ospiti oggi a Domenica Live, il contenitore domenicale di Barbara D'Urso in onda dalle 14 su Canale 5. Christian sarà al centro di un'intervista faccia a faccia con la conduttrice e svelerà al pubblico la verità sulla sua storia con la valletta e cantante Dora Moroni, la donna che ha sposato nel lontano 1986 e dalla quale, nel 1987 ha avuto un figlio. I due, dopo nove anni di matrimonio, si sono detti addio con un divorzio molto difficile, che ha segnato profondamente entrambi, ma soprattutto il loro unico figlio, che oggi vive negli Stati Uniti dopo il trasferimento di qualche anno fa. Nella puntata di oggi, il salotto di Canale 5 aprirà le porte ancora una volta a Christian, che potrà fare un bilancio degli ultimi anni della sua vita, fra il matrimonio con Dora, l'affetto ritrovato negli ultimi anni e la vita da nonno, che gli ha restituito almeno in parte la serenità persa dopo le vicende degli ultimi anni.

CHRISTIAN E DORA MORONI, LA COPPIA GIÀ OSPITE NEL SALOTTO DI BARBARA D'URSO (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Christian e Dora Moroni sono stati ospiti nel salotto di Barbara D'Urso già nello scorso anno, quando i due protagonisti hanno potuto raccontare al pubblico gli ultimi sviluppi sulla loro relazione, che ha subito un riavvicinamento molto forte dopo la separazione degli anni precedenti. La coppia, nel corso della puntata, ha potuto inoltre ripercorrere le immagini del matrimonio che li ha uniti nel 1986, ricordando i momenti più belli di quella giornata ma anche l'affetto che ancora oggi li unisce in maniera molto profonda. Nel corso dell'appuntamento si è parlato anche del tragico incidente che ha coinvolto la Moroni nel luglio del 1978, un evento che ha stravolto profondamente la vita e la carriera della cantante, ma anche quella della sua famiglia, che è rimasta al suo fianco per il lungo periodo di convalescenza. In studio si è anche parlato di quella volta in cui Christian, a causa della depressione, ha pensato di farla finita, un malessere superato solo di recente con l'arrivo della sua nipotina: da otto anni, infatti, Christian e Dora Moroni sono nonni di una bambina.

