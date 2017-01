CONVICTION/ Anticipazioni puntata 22 gennaio 2017: Hayes viene ricattata dal Procuratore Federale... Al via il nuovo legal drama con Hayley Atwell

CONVICTION, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 22 GENNAIO 2017: LA SERIE - Al via nella prima serata di Fox Life di oggi, domenica 22 gennaio 2017, il legal drama Conviction, in prima Tv assoluta. Andranno in onda i primi due episodi, intitolati "Genio e sregolatezza" e "I 3 del Prospect". Al centro dello show di Liz Friedman e Liz Friedlander, gli executive del crime culto Criminal Minds e Grey's Anatomy, la protagonista Hayes Morrison, interpretata da Hayley Atwell, un'avvocato che si trova in bilico a causa di una situazione spinosa. Rischia infatti di essere accusata di possesso di stupefacenti e per evitare di danneggiare la campagna della madre, in lizza per il ruolo di Senatore, sta riflettendo sulla possibilità di accettare l'offerta del Procuratore Distrettuale Conner Wallace, un suo noto nemico. Nel frattempo, Hayley entra a far parte di un'organizzazione, la CIU (Convincion Integrity Unit) per indagare sui casi in cui si sospetta sia avvenuto un errore giudiziario. Il creatore, Conner Wallace, alias dell'attore Eddie Cahill, avrà inoltre un forte legame con la protagonista, sia dal punto di vista professionale che personale. Al suo fianco Shawn Ashmore nel ruolo di Sam Spencer, un ex assistente del Procuratore Federale, Merrin Dungey in quelli di Maxine Bohen, ex membro del NYPD, Manny Montana nel ruolo di Frankie Cruz, un tecnico forense con un passato in carcere, e Emily Kinney nei panni di Tess Larson. La sottotraccia di questa nuova serie Tv, creata per l'emittente americana ABC, ci parlerà invece del conflitto interiore di Hayes. Combattuta fra la sua necessità di trovare il proprio ruolo nel mondo, l'eroina cercherà anche di trovare una strada di riappacificazione con la propria famiglia, concentrata sui privilegi ottenuti grazie alla politica. E tutto questo anche grazie al suo lavoro ed ai casi che impegneranno la CIU sul fronte pubblico. Il team avrà inoltre a disposizione appena cinque giorni di tempo per poter portare a termine l'incarico, analizzando nel fratempo anche il suo stesso modus operandi. Convinction promette di essere uno show brillante con un alto grado di approfondimento di tutti i personaggi, tramite una dinamica che li porteranno spesso a vivere dei forti contrasti. La variegata esperienza dei membri del team unirà inoltre persone completamente opposte sotto tanti punti di vista, non solo professionale, ma anche personale. Ognuno di loro ha inoltre qualche ombra nel proprio passato, non solo per via dell'integrità di Sam che verrà messa alla prova, ma anche a causa dei segreti di Maxine, che potrebbero minare il suo futuro professionale. A questo si aggiunge il senso di colpa di Tess, convinta di essere la responsabile della condanna di un innocente. Purtroppo sul suolo americano la serie Tv non ha raggiunto il successo sperato, registrando una media di ascolti molto bassa. Il tutto in seguito ad una partenza poco promettente, con un rating dello 0.9 e 5,1 milioni di telespettatori. Per ora tuttavia, il network non parla ancora di cancellazione, ma dati gli alti standard della ABC è probabile che sia questo il futuro che attende il format. I fan di Conviction potranno trovare comunque tante informazioni, video e clip speciali sulla pagina ufficiale Facebook dello show, disponibile a questo indirizzo.

CONVICTION, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 22 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "GENIO E SREGOLATEZZA" - Hayes Morrison, la figlia di uno degli ex Presidenti degli Stati Uniti, viene arrestata a causa del possesso di un forte quantitativo di cocaina. Il Procuratore Distrettuale, suo acerrimo avversario sul campo, non vedeva l'ora di poter avere qualche elemento a proprio favore per poter contrastare l'avvocato. Conner Wallace le offre quindi la possibilità di far parte della Conviction Integrity Unit. Hayes sa che accettare la guida della squadra provocherà subito delle tensioni con un altro membro del team che verrà oscurato a causa sua. Tuttavia, data la rilevanza della famiglia a livello sociale e politico, Hayes è costretta ad accettare la proposta. Come primo incarico, la CIU si occupa di Odell Dwyver, un afroamericano che si trova in prigione per aver ucciso la fidanzata ai tempi del Liceo. Grazie alle indagini forensi, le indagini dei detective e la ricostruzione della scena del crimine, la squadra è in grado di dimostrare che Odell è in realtà innocente.

CONVICTION, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 22 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "I 3 DEL PROSPECT" - Hayes decide di andarsene in seguito ad un nuovo caso che potrebbe aiutare la carriera di Wallace. I 3 del Prospect sono tre ragazzi di aver violentato ed aggredito Zadie Daniels mentre tornava dal lavoro. La donna è stata colpita alla testa e non è in grado di ricordare che cosa le è successo, ma per i media è una vera e propria eroina. Nessuno dei membri del Prospect risulta positivo al kit antistupro, ma durante gli interrogatori non reggono alla pressione e confessano. Ognuno tuttavia accusa gli altri due di essere i reali responsabili. In seguito, la CIU scopre che Zadie ha avuto un rapporto con un uomo sposato la notte dell'aggressione. Tuttavia, Hayes è convinta della colpevolezza di Brian...

