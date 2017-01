CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI, PAGELLE SECONDA PUNTATA: FULGENZIO SCATENA LE RISATE, MAX TORTORA IMITA ALBERTO SORDI: E' il momento delle pagelle della seconda puntata de I Cavalli di Battaglia, con Gigi Proietti. Cominciamo proprio da lui, dal padrone di casa: un comico vecchio stampo, ma al passo coi tempi. Battuta sempre pronta ed elegante, è sufficiente la sua mimica per ridere a crepapelle. Genuino e trasparente, è capace di commuoversi per le vittime in Abruzzo e di riprendere, con forza, lo spettacolo: voto 8,5. Mezzo punto in più glielo assegniamo esclusivamente per la interpretazione finale di Fulgenzio. Un vero spasso, da non perdere. Ci è piaciuto tanto anche Max Tortora (voto 7), uno dei tanti ospiti della serata. L'attore ha imitato con successo il grande Alberto Sordi: ci ha fatto sorridere e ricordare un icona del cinema italiano. Bravi anche Lillo e Greg, la coppia gioca sull'equivoco e coinvolge Gigi Proietti in un simpatico siparietto sui viaggi lowe cost. La risata è garantita. Pollice in su pure per Neri Marcorè (6,5) quasi identico ad Alberto Angelo per uno sketch in stile Super Quark.

