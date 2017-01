Che Dio ci aiuti 4 / Anticipazioni 29 gennaio, quinta puntata: il passato di Valentina torna a bussare alla sua porta

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 29 GENNAIO 2017: Dovremo aspettare una settimana per vedere cosa succederà nel quinto episodio di Che Dio ci aiuti 4. Nel Convento degli Angeli Custodi non finiranno di stupirci le singolari dinamiche che rendono unica questa fiction targata Rai 1. I due episodi che andranno in onda il 29 Gennaio saranno il 9 dal titolo "I Fantasmi" e il numero 10 fal titolo "Come si cambia". Nella prima parte della fiction Suor Angela questa volta non avrà a che fare con giovani ragazzi da soccorrere ma sarà il suo passato a fare fa protagonista. Infatti Monica, una sua amica storica, sembra apparentemente coinvolta in una storia d'amore da manuale con il suo fidanzato ma la Suor Angela sospetta che nascondano un segreto incofessabile. Di cosa si tratta? Che mistero si cela dietro questa coppia apparentemente perfetta? Il passato non bussetà alla porta solo alla Suora, anche Valentina che cerca di nascondere in tutti i modi i suoi trascorsi da escort a Gabriele ma un vecchia conoscenza potrebbe riportare a galla un passato che sembra non volerla abbandonare ancora...

